Les cinq meilleurs choix de nouveaux champions à surveiller aux Mondiaux 2021

Ces champions devraient avoir un grand impact lors de l’événement clé de LoL de cette année.

Le plus grand événement de l’année pour les fans de League of Legends est presque là, le Championnat du monde 2021. Ici, les meilleures équipes de toutes les régions se rencontrent sur Summoner’s Rift pour se battre pour avoir la chance de soulever la Summoner’s Cup. Chaque année, la méta est importante à suivre alors que de nouveaux choix font surface, tandis que certains restent puissants et à l’avant-garde. Dans cet esprit, il y a quelques-uns de ces choix cette année en particulier qui ont enfin une chance d’être vus dans la méta pro pour la première fois depuis un certain temps. Voici donc cinq champions qui pourraient se frayer un chemin dans la méta des Mondiaux 2021 avec pas mal d’éclat !

Tryndamere

Tryndamere est le premier et le plus important de cette liste, en particulier dans la voie médiane. Bien qu’il n’ait vu presque aucune présence dans le jeu professionnel depuis des années, il semble que ce soit le moment pour lui de briller. L’ancien mid laner de Fnatic et actuel créateur de contenu Gen.G, Tim “Nemesis” Lipovšek, est un savant du choix depuis un certain temps et d’autres commencent à s’imposer. Quelques grands noms comme Heo “ShowMaker” Su, Lee “Faker” Sang-hyeok, Huang “Maple” Yi-Tang et Felix “Abbedagge” Braun ne sont que quelques-uns qui ont récemment piloté le pick.

Mais après une si longue période en tant que choix de file d’attente en solo, pourquoi Tryndamere est-il un choix fort en ce moment? Et surtout pourquoi dans la voie médiane ? Eh bien, pour commencer, il vérifie simplement les statistiques de nombreux méta mid laners. Les affrontements au corps à corps comme Yone et Sylas ne peuvent tout simplement pas gérer ses dégâts purs. Pendant ce temps, Tryndamere peut souvent forcer des choix comme celui-ci dans de mauvais combats. D’un autre côté, il a une régénération de santé très élevée, et couplé avec le Bouclier de Doran, Second Wind et sa guérison Bloodlust (Q), il est assez difficile pour les mages d’escalade de le pousser suffisamment pour le forcer à sortir de la voie. Et si Tryndamere peut survivre à la réserve de mana d’un mage, il peut les réduire assez facilement avec Ghost.

Cela dit, il n’est pas totalement certain que Tryndamere sera un méta-sélection de base. Il sera presque sans aucun doute joué un peu, mais selon la façon dont le choix se déroule dans les canevas et dans les premiers matchs, il pourrait rapidement tomber en disgrâce. Ou prendre de l’importance encore plus. Quoi qu’il en soit, ce sera certainement l’un des choix les plus intéressants à regarder tout au long du tournoi.

Qiyana

D’être une force dominante dans le jeu professionnel pendant un certain temps à tomber en disgrâce, Qiyana est enfin de retour dans la méta. Les modifications apportées à la mise à jour 11.18 ont corrigé son manque de jeu en lui donnant la possibilité de revenir dans la jungle. Un autre buff du patch 11.19 l’a également aidée dans la jungle. En conséquence, cela en a fait un choix fort pour les joueurs de la jungle. Les joueurs des équipes mondiales du monde entier, dont Kim “Canyon” Geon-bu, Javier “Elyoya” Prades Batalla, Gao “Tian” Tian-Liang et Can “Closer” Çelik, ont sensiblement pratiqué le choix en file d’attente solo.

Les récents buffs de Qiyana ont été critiques, car ils l’aident vraiment à se débarrasser de la jungle. Avec une vitesse dégagée décente maintenant, Qiyana n’est pas un fardeau en début de partie et est libre de se déplacer et de faire ce qu’elle fait le mieux. Tuez les squishies. En raison de ses dégâts d’éclatement élevés et même d’un peu de CC, ses ganks peuvent être terrifiants à gérer. De plus, en tant que jungler, elle peut facilement utiliser tous les différents éléments pour ses capacités et est assez difficile à gérer. Enfin, non seulement Qiyana est un assassin très puissant, mais elle a également un ultime de combat en équipe extrêmement influent qui est très apprécié dans le jeu professionnel.

À cause de tout cela, Qiyana a pris de l’importance dans ce patch et jouera au Championnat du monde de cette année. Avec son kit flashy et son potentiel pour des jeux massifs, elle devrait être sur le radar de tout le monde le moment venu.

Amumu

En remettant l’accent sur les tout nouveaux choix de la méta du jeu professionnel, nous arrivons à la triste momie Amumu. Outre une brève période de popularité pendant la pré-saison 11, Amumu a malheureusement été un champion moins prisé pendant un certain temps. Il avait l’habitude de trop compter sur sa seule compétence Bandage Toss (Q). Et, traditionnellement en tant que jungler, il ne pouvait tout simplement pas suivre le rythme des méta choix. Mais les ajustements apportés à Amumu dans le patch 11.17 ont été une aubaine pour lui non seulement dans la jungle, mais aussi dans le rôle de support.

Dans le patch 11.17, Amumu a modifié les dégâts de son Désespoir (Z). Il a également perdu une certaine durée d’étourdissement lors de sa fin de partie Curse of the Sad Mummy (R). Cependant, son Q a été considérablement amélioré. Au lieu d’un seul tir de compétence, Amumu a maintenant deux charges de son Q. Et avec seulement un temps de recharge de trois secondes entre les deux utilisations, si Amumu a les deux charges, il peut être terriblement ennuyeux avec son potentiel d’engagement.

Actuellement, il voit un jeu relativement important dans le rôle de soutien, mais encore un peu dans la jungle. Il semble que les junglers puissent encore punir sa faiblesse en début de partie. Mais ce n’est pas le cas dans la voie du bas. Les changements semblent certainement avoir fait de lui un choix privilégié parmi les pros, et étant donné qu’il dispose d’un outil d’engagement à longue portée et d’un ultime combat d’équipe dévastateur, il est facile de comprendre pourquoi les joueurs professionnels l’aimeraient. Attendez-vous à voir Amumu se faire beaucoup plus d’amis cette année aux Mondiaux 2021 !

Jarvan IV

Jarvan IV n’est pas trop rare à voir dans le jeu pro LoL. Il fait généralement son chemin dans et hors de la méta chaque année. Bien qu’il n’ait pas été dans une bonne position pendant la majeure partie de cette année, il est temps pour lui de faire son retour. Le changement le plus récent apporté à Jarvan IV était de retour dans le patch 11.16, où il a reçu des améliorations de dégâts à la fois pour son passif Martial Cadence et son ultime Cataclysm.

Ces améliorations de dégâts ont beaucoup contribué à Jarvan IV. De plus, la forte énumération actuelle des meurtrissures lui profite énormément. Une partie de ce qui rend parfois Jarvan IV faible, c’est que lorsqu’il s’engage, soit il ne fait pas assez de dégâts, soit il meurt trop rapidement. Heureusement, il n’a pas ces problèmes pour le moment. La construction de base de Goredrinker et Sterak’s Gage est incroyablement puissante pour faire des dégâts et rester en vie. Les buffs en plus de son inventaire sont les principales raisons pour lesquelles Jarvan IV est de retour dans la méta.

Bien qu’il ne soit pas un choix aussi excitant que d’autres dans cette liste, Jarvan IV est un choix de jeu professionnel classique qui gagne à nouveau du terrain. Tout au long de son temps, il a toujours eu la capacité de faire d’énormes jeux. De plus, il peut être un choix flexible entre le top et la jungle, une chose importante à considérer dans le draft. Avec tout pris en compte, il est clair pourquoi Jarvan IV gagne en popularité et sera davantage vu lorsque l’action commencera !

Draven

Le champion final de cette liste pourrait être un peu plus controversé, mais ce serait amusant à voir. Draven est un choix très boule de neige qui est très volatile. Bien que cela signifie généralement que les pros ne le favoriseront pas autant, car le jeu coordonné peut le fermer, Draven peut être une exception. Plus tôt dans l’année, dans le patch 11.12, Draven a amélioré les dégâts de sa hache tournante (Q). Cela n’a pas fait trop pour sa présence cependant. Ce n’est qu’au patch 11.18 que son ultime Whirling Death a été amélioré jusqu’à ce qu’il commence à avoir plus d’amour.

Draven est tout au sujet des dommages. Cochez cette case avec les deux buffs susmentionnés. Mais Draven doit également être activé en début de partie. Actuellement, on se concentre beaucoup sur le début de partie en général. Les choix de soutien comme Amumu, Leona et Thresh sont très populaires et peuvent configurer Draven pour obtenir des éliminations. De plus, la majorité des méta-jungles sont ceux qui peuvent également déclencher des actions dès le début. Si l’équipe de Draven se concentre sur sa voie, il peut prendre un départ fulgurant dont il a besoin pour prospérer.

Dans l’ensemble, Draven est le champion ici qui est le moins susceptible d’être un méta-choix influent aux Mondiaux 2021. Quels que soient ses buffs, il peut toujours être rendu inutile si sa voie est campée par l’ennemi. Cependant, il y a de bonnes chances que les équipes le choisissent comme choix surprise pour remporter des victoires effrontées. Pour cette raison, ce sera certainement amusant de regarder et de voir si Draven apparaît aux Mondiaux !