Les cinq meilleurs films de Wes Anderson et « The French Dispatch »

Photos des projecteurs

De plus, Mia Hansen-Løve se joint à nous pour discuter de « l’île Bergman »

Après avoir été retardé de plus d’un an par COVID, The French Dispatch de Wes Anderson est enfin sorti en salles en version limitée. Nous nous réunissons pour discuter du film et classer l’univers cinématographique unique de Wes Anderson (1:00). Ensuite, Sean est rejoint par Mia Hansen-Løve pour discuter de l’île Bergman (1:09:12).

Hôtes : Sean Fennessey et Amanda Dobbins

Invitée : Mia Hansen-Løve

Producteur : Bobby Wagner

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS