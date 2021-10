Les cinq meilleurs joueurs de la NBA 2021/22

02/10/2021 à 18:00 CEST

La NBA 2021/22 débute ce week-end avec un temps fort à l’avant-première : les Brooklyn Nets et les Los Angeles Lakers, deux des grands favoris du ring champion cette saison, ouvrent le rideau d’une compétition qui réunit les meilleurs basketteurs du monde. Des noms comme LeBron James, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Stephen Curry, James Harden ou Nicola Jokic ne sont que quelques-uns de ceux qui cherchent le titre de MVP cette saison. Les cinq meilleurs joueurs sont :

LeBron James | les Lakers de Los Angeles

ETe quadruple champion NBA et quatre fois MVP de la saison affronte sa 19e saison dans la meilleure compétition de basket-ball avec les Lakers de Los Angeles, champions de la saison 2019/20 et l’un des grands favoris du ring dans cette édition. Aux côtés de joueurs importants comme Anthony Davis, Russell Westbrook ou Carmelo Anthony, l’Américain est à la recherche de son cinquième titre. 17 fois All-Star et recrue de l’année en 2004, lLa saison dernière, il a récolté en moyenne 25 points, 7,8 passes décisives et 7,7 rebonds en phase régulière.

Giannis Antetokounmpo | dollars de Milwaukee

Le double champion MVP de la saison a remporté sa première bague en tant que joueur des Milwaukee Bucks la saison dernière.. Le Grec a mené l’équipe de Mike Budenholzer à la finale aux côtés de Khris Middleton et s’est rallié aux effrontés Phoenix Suns qui ont remporté deux matchs avant la rencontre. Avec une maîtrise absolue de la zone et une amélioration notable des tirs à moyenne et longue distance, le Grec cherche le deuxième anneau. Moyenne de la saison dernière 28,1 points, 5,9 passes décisives et 11 rebonds et a récolté 50 points lors du sixième et dernier match contre les Suns lors d’une performance historique.

Kevin Durant | Filets de Brooklyn

L’attaquant revient en NBA après avoir mené les États-Unis à la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 et faire l’histoire en tant qu’international américain. JAvec James Harden et Kyrie Irving, il veut régner d’une main de fer dans la Conférence Est et se venger de l’élimination contre les Bucks la saison dernière.. Après avoir surmonté une grave blessure lors de son passage avec les Golden State Warriors, l’Américain est prêt à prendre d’assaut le titre NBA. L’année précédente, il avait en moyenne 26,9 points, 5,6 passes décisives et 7,1 rebonds..

Stephen Curry | Guerriers de l’état d’or

L’un des meilleurs meneurs de jeu de l’histoire de la NBA est revenu au plus haut niveau après avoir surmonté une main cassée qui l’a éloigné du terrain plus longtemps que prévu.. Pratiquement le meilleur tireur du championnat a mené certains Golden State Warriors qui n’ont pas réussi les play-offs la saison dernière et veulent être à nouveau parmi les meilleures équipes de la NBA après avoir atteint trois anneaux sur cinq finales entre 2015 et 2019. Moyenne 32 points, 5,8 passes décisives et 5,5 rebonds en phase régulière.

Luka Doncic | Les francs-tireurs de Dallas

Le Slovène est sans aucun doute l’un des noms propres de cette saison NBA 2021/21. Au cours de sa troisième année dans la NBA, le shooter s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs à seulement 22 ans : il a remporté le prix de la recrue de l’année dès sa première année et est entré deux fois dans le All-Star. la saison. Moyenne 27,7 points, 8,6 passes décisives et 8 rebonds avec les Dallas Mavericks et sa détermination dans les dernières minutes est totale. Aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, il a guidé son équipe vers les demi-finales et était au bord des médailles dans la première épreuve olympique du joueur et de l’équipe des Balkans..