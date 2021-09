Les cinq meilleurs livres d’économie pour apprendre Bitcoin Crypto nouveaux médias

Visitez l’article original*

Ces livres peuvent vous aider à élargir vos connaissances sur le bitcoin, ainsi que votre compréhension du monde.

Dans cet article, nous décrirons certaines des meilleures ressources pour découvrir pourquoi des pratiques économiques défaillantes ont conduit à l’invention du bitcoin, en explorant les premiers principes de l’économie, du point de vue de l’économie autrichienne.

« Économie en une leçon » – Henry Hazlitt « L’éthique de la production monétaire » – Jörg Guido Hülsmann « Les origines de l’argent » – Carl Menger « Anatomie de l’État » – Murray N. Rothbard « Action humaine » – Ludwig von Mises

L’économie en une leçon

Dans “Economics In One Leson”, Hazlitt soutient que nous devons considérer les conséquences involontaires, souvent invisibles, de la politique gouvernementale et de l’action économique. Illustrant ce point avec « l’erreur de la fenêtre cassée », il souligne que l’économie est mise à mal lorsque le boulanger doit dépenser de l’argent pour remplacer une fenêtre cassée. Au lieu d’utiliser cet argent pour investir dans un nouveau four ou un travail de peinture pour sa boulangerie, ce qui l’aide ainsi que d’autres entreprises, ses fonds sont détournés pour remplacer la fenêtre, ce qui n’aide que le vitrier local. Parce que nous voyons que la vitre cassée aide le vitrier et ne peut pas voir le mal qu’elle fait à l’économie en général, beaucoup d’entre nous supposent que les vitres cassées sont bonnes pour la croissance économique. Mais, ce n’est évidemment pas vrai. En bref, chaque fois que le gouvernement ou des briseurs de fenêtres malhonnêtes détournent des fonds de l’individu, l’économie en souffre.

L’éthique de la production monétaire

« L’éthique de la production monétaire » soutient que la production monétaire devrait être privatisée, de la même manière que la plupart des biens sont produits. Dans ce livre, l’auteur Hülsmann réfute les idées fausses populaires selon lesquelles le gouvernement gère l’argent. Le contrôle du gouvernement ne conduit pas à la stabilité mais à l’inflation, aux contrefaçons et à l’instabilité. Et, un marché décentralisé est mieux adapté pour déterminer la valeur de la monnaie, pas le gouvernement. Hülsmann souligne également que le papier-monnaie n’a pas été volontairement accepté lors de sa première introduction dans la société. Le gouvernement a dû contraindre les gens à l’utiliser, parfois même par la peine de mort. Les gens devraient pouvoir utiliser le moyen d’échange qu’ils souhaitent tant qu’il est volontaire. La coercition pour rejoindre un monopole de la monnaie est contraire à l’éthique, va à l’encontre des droits de liberté et de propriété et ouvre la porte à des pratiques corrompues et monopolistiques.

Les origines de l’argent

Dans cet essai, Menger soutient que l’argent n’a pas besoin d’être créé et appliqué de haut en bas, car il proviendra naturellement de l’action humaine. Les individus des premières économies ont lentement évolué du troc direct pour des produits et services à l’utilisation de différents intermédiaires pour obtenir plus facilement le produit et le service souhaités. Le marché testant différents intermédiaires finira par se résoudre sur un ou deux supports populaires, qui deviendront de l’argent. Pour la plupart des civilisations, il s’agissait d’or et d’autres métaux précieux. La thèse centrale de Menger est que l’argent n’a pas besoin d’être de conception humaine, mais se produira comme un sous-produit d’individus essayant de commercer aussi efficacement que possible.

Anatomie De L’Etat

“Anatomy Of The State” suit la vision libertaire du gouvernement, à savoir que le gouvernement est un parasite qui doit être vérifié régulièrement. Il vole de la valeur aux membres productifs de la société et définit ceux qui accumulent « trop » d’argent, ou qui veulent garder leur argent, comme avides. Selon le point de vue libertaire, le gouvernement a besoin de propagande en son nom pour justifier son existence et ses actions, et son objectif principal est de maintenir et de développer son pouvoir, et non de protéger ou d’aider ses citoyens.

Action humaine

Dans son traité bien nommé « Action humaine », Ludwig von Mises résume la croissance et le déclin économiques à la suite d’actions humaines. Les individus créent, détruisent, échangent et rivalisent dans une économie, et les profits sont inexplicablement liés au progrès et à la réussite économique. Si les individus réalisent des bénéfices, ils fournissent un produit que le marché veut et sont récompensés. Si des individus perdent de l’argent, ils sont punis pour avoir utilisé des ressources et fabriqué un produit dont le marché ne veut pas. Selon von Mises, au centre de toute activité économique et de tout progrès/régression se trouve l’entrepreneur qui crée quelque chose, et l’activité économique et l’entrepreneuriat ne s’arrêteront que lorsque le marché atteindra le contentement. Cela ne se produira probablement jamais car le contentement du marché implique que les individus sont rassasiés des produits et services dont ils disposent, et que les humains sont des créatures insatiables.

Si vous parvenez à lire tous ces livres, y compris même le géant de 881 pages, « Human Action », nous avons encore plus de bons livres sur des sujets liés au Bitcoin répertoriés dans notre librairie.

