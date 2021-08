Les cinq meilleurs matchs de la journée d’ouverture de la Premier League

in

La nouvelle saison de Premier League débute vendredi soir alors que les nouveaux arrivants Brentford affrontent Arsenal. Il y a eu de nombreux grands affrontements lors de la première journée de Premier League au fil des ans. Voici un aperçu de cinq des plus grands.

Les cinq meilleurs matchs d’ouverture de la Premier League

Watford 3-3 Liverpool (12 août 2017)

Watford et Liverpool ont joué un thriller de six buts lors de la première journée de la Premier League en 2017. Les Hornets ont pris l’avantage après seulement huit minutes grâce à une tête de Stefano Okaka.

Liverpool a égalisé grâce à une finition somptueuse de Sadio Mane. Cependant, les Reds ont de nouveau pris du retard trois minutes plus tard après une défense terrible. Leur défense a tenté de dégager le ballon bas de Tom Cleverley à travers la surface, permettant à Abdoulaye Doucoure de marquer à bout portant.

L’équipe de Jurgen Klopp a tiré en seconde période et a marqué deux buts en l’espace de deux minutes. Roberto Firmino a égalisé sur penalty, puis Mohamed Salah a marqué un délicieux lob lors de ses débuts à Liverpool.

Cependant, l’action passionnante a eu une fin controversée alors que Miguel Britos a mis le ballon dans le filet dans la troisième minute du temps d’arrêt malgré les appels de hors-jeu de Liverpool.

Arsenal 3-4 Liverpool (14 août 2016)

Une autre rencontre passionnante de la journée d’ouverture impliquant Liverpool, cette fois ce fut une fin plus heureuse pour l’équipe de Jurgen Klopp.

La première demi-heure était plutôt oubliable, cependant, la seconde moitié restera longtemps dans les mémoires. Arsenal a pris l’avantage après 31 minutes grâce à une belle finition de Theo Walcott quelques minutes seulement après avoir raté un penalty.

A la mi-temps du coup, Liverpool égalisait sur un fantastique coup franc de Philippe Coutinho. Adam Lallana a ensuite mis Liverpool en tête, terminant un mouvement de 19 passes quatre minutes après le début de la seconde mi-temps.

Coutinho a ajouté à leur avance, terminant brillamment un centre de Nathaniel Clyne. L’équipe de Jurgen Klopp semblait avoir scellé les trois points grâce à une fantastique course en solo et une finition de Sadio Mane.

Cependant, Arsenal est revenu en force. Les buts d’Alex Oxlade-Chamberlain et de Calum Chambers ont mis en place une arrivée en tribune. Mais ils ont été incapables de trouver un égaliseur pour couronner une seconde mi-temps mémorable.

Chelsea 2-3 Burnley (12 août 2017)

Ce fut l’un des plus gros chocs de la première journée d’une saison de Premier League. Chelsea était le champion en titre de la Premier League sous Antonio Conte, mais a été choqué après seulement 45 minutes de la nouvelle saison.

Gary Cahill a connu un début de cauchemar en tant que nouveau capitaine du club, étant expulsé après seulement 14 minutes pour un tacle en avant sur Steven Defour.

Burnley a pleinement profité de l’homme supplémentaire et a pris une avance de trois buts avant la mi-temps grâce à un doublé de Sam Vokes et à une frappe en angle de Stephen Ward.

Chelsea en a récupéré un à 20 minutes de la fin grâce à une tête d’été signée Alvaro Morata. Leurs espoirs d’un retour improbable semblaient s’estomper lorsque Cesc Fabregas a reçu un deuxième jaune, réduisant les bleus à neuf hommes.

Malgré cela, David Luiz a retiré un autre but pour Chelsea, mais ils n’ont pas réussi à égaliser et sont tombés lors de leur première défaite en championnat depuis 1998.

Liverpool 4-3 Leeds United (12 septembre 2020)

Leeds United a marqué son retour en Premier League de manière dramatique, perdant un thriller contre les champions en titre de Premier League à Anfield.

Mo Salah a donné l’avantage à Liverpool depuis le point de penalty. Cependant, Leeds a égalisé huit minutes plus tard, Jack Harrison tirant sur Alisson dans le but de Liverpool. Virgil van Dijk a ensuite redonné l’avance à Liverpool avec une tête puissante.

Mais quelques instants plus tard, l’erreur du défenseur néerlandais a permis à Patrick Bamford de se frayer un chemin et de dépasser Alisson pour ramener le niveau de Leeds à nouveau. Ils n’ont pas été à égalité pendant longtemps lorsque Mo Salah a décoché un tir féroce devant Illan Meslier dans le but de Leeds.

Au milieu de la seconde mi-temps, Leeds était à égalité pour la troisième fois. Mateusz Klich a terminé après une première touche parfaite et une volée devant Alisson.

L’équipe de Marcelo Bielsa devait subir un chagrin tardif après avoir concédé un autre penalty. Salah est intervenu et a inscrit le penalty dans le filet pour donner à Liverpool les trois points. Ce fut un match chaotique qui comprenait également quatre buts refusés.

Arsenal 4-3 Leicester (11 août 2017)

La Premier League 2017/18 a connu un début fantastique alors qu’Arsenal et Leicester City ont joué un thriller de sept buts. Alexandre Lacazette a mené les Gunners devant 94 secondes après ses débuts dans l’élite, seulement pour que Shinji Okazaki hoche la tête dans un égaliseur deux minutes plus tard.

Jamie Vardy a ensuite donné l’avantage à Leicester, avant que Danny Wellbeck n’égalise juste avant la mi-temps. Jamie Vardy s’est dirigé dans un corner de Riyad Mahrez pour son deuxième du match pour remettre les Foxes devant.

Leicester semblait se diriger vers une victoire lors de la première journée, mais Arsenal a marqué deux buts en deux minutes pour renverser la vapeur. Aaron Ramsey s’est d’abord écrasé dans un entraînement en angle. Puis, à cinq minutes de la fin, Oliver Giroud s’est brillamment dirigé dans un corner de Granit Xhaka pour le gagner pour les Gunners.

