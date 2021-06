Les cinq meilleurs personnages de Free Fire

Choisissez judicieusement votre personnage et devenez le meilleur.

Free Fire est l’un des jeux mobiles les plus populaires récemment, et Garena continue d’apporter régulièrement du nouveau contenu dans le jeu pour garder les joueurs engagés dans le jeu. Les personnages sont l’une des caractéristiques les plus populaires du jeu. Ils ont tous des capacités uniques pour vous donner un avantage sur vos adversaires.

Vous pouvez acheter des personnages dans Free Fire dans la boutique du jeu en dépensant une certaine quantité de diamants ou de pièces d’or. Bien que le choix d’un personnage soit une préférence personnelle, nous avons répertorié nos cinq meilleurs choix de personnages qui vous donneront le meilleur avantage sur les autres joueurs et vous aideront à obtenir un Booyah.

Chrono

Coût à débloquer : 599 diamants

Chrono est un grand personnage et est en fait basé sur Cristiano Ronaldo. Il a été libéré en décembre 2020 dans le cadre d’un événement de collaboration avec la star du football. Le principal attrait de Chrono est qu’il peut créer un champ de force qui bloque les dégâts des ennemis. Bien que les effets durent quelques secondes et que la capacité ait un temps de recharge de 200 secondes, elle est généralement assez puissante.

Alok

Coût à débloquer : 599 diamants

Alok a une capacité active connue sous le nom de Drop the Beat qui crée une aura qui augmente la vitesse de déplacement et restaure les HP des coéquipiers. Alok est également l’un des personnages issus d’une collaboration avec un producteur de musique brésilien, DJ Alok.

Shirou Cobra

Coût à débloquer : 499 diamants

Shirou est l’un des derniers ajouts à la liste des personnages, récemment introduit dans la mise à jour OB26. Contrairement à Alok, Shirou se distingue par une capacité passive, appelée Damage Delivered. Avec cela, le joueur peut marquer l’ennemi pendant quelques secondes en frappant un joueur dans un rayon particulier. Cependant, le marqueur n’est visible que par le joueur qui reçoit le tir et non par l’ensemble de l’équipe.

Rafale

Coût à débloquer : 499 diamants ou 8000 pièces d’or

Rafale est un assassin et l’un des personnages les plus sournois. Il est idéal pour ceux qui veulent jouer en tant que tireur d’élite ou tireur d’élite. C’est parce que sa capacité passive vous permet de faire taire certains effets lors de l’utilisation d’un tireur d’élite ou d’un fusil de tireur d’élite, et les ennemis subissent une perte de HP plus rapide.

Micha

Coût à débloquer : 499 diamants ou 8000 pièces d’or

Misha est une pilote de voiture de course qui a la capacité d’augmenter sa vitesse de conduite, ce qui rend difficile pour ses adversaires de la cibler. Cependant, à cause de cela, ses dégâts infligés diminuent également d’un certain pourcentage. Sa capacité passive est connue sous le nom de Afterburner et elle peut être très utile dans les derniers cercles du jeu.

