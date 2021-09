Les cinq moments incontournables des Emmy 2021

Victoire posthume ?

Michael K. Williams, Omar Little de la série dramatique de HBO The Wire, dont on se souvient éternellement, est décédé la semaine dernière. La tragique nouvelle n’influencera pas le vote du jury, puisqu’il avait déjà pris fin lorsque le décès à New York, qui serait dû à une overdose de drogue, a été annoncé.

Mais il est favori dans la catégorie Meilleur acteur de soutien dans une catégorie Drame pour son rôle dans la série Lovecraft Country. Williams il a obtenu quatre nominations dans les éditions précédentes mais n’a jamais gagné.

Première transgenre ?

La série Pose, qui présente la scène culturelle LGBTQ + à New York dans les années 1980, a beaucoup fait sur le sujet de la représentation diversifiée. Il y a deux ans, son protagoniste Billy Porter est devenu le premier homme noir à remporter le prix du meilleur acteur dans un drame.

Billy Porter est devenu le premier homme noir à remporter le prix du meilleur acteur dans un drame. (Courtoisie)

Demain, une autre star du casting a une chance de marquer l’histoire. “MJ Rodríguez pourrait devenir le premier trans à remporter le prix de la meilleure actrice”, a déclaré à l’. le journaliste du Los Angeles Times. Michel Ordona.

“Mais la concurrence est forte parce que je pense qu’il y a beaucoup d’intérêt envers Emma Corrin pour son interprétation de la princesse Diana “dans The Crown.

Le plus grand perdant?

The Handmaid’s Tale a été la première émission en streaming à remporter le prix du meilleur drame aux Emmy Awards. La plate-forme Hulu adaptation du roman dystopique de Marguerite Atwood a fortement résonné auprès du jury en 2017.