Les cinq niveaux de leadership de Jim Collin

Par Vidya Hattangadi

Le «niveau 5» fait référence au niveau le plus élevé d’une hiérarchie de capacités exécutives avec lesquelles nous nous identifions. Les dirigeants aux quatre autres niveaux de la hiérarchie peuvent produire des degrés de réussite élevés, mais pas assez pour faire passer les entreprises de la médiocrité à l’excellence durable.

Jim Collins est un chercheur, auteur, conférencier et consultant américain spécialisé dans la gestion des affaires et la durabilité et la croissance des entreprises. Les entreprises qui recherchent une présence durable sur le marché ont besoin d’individus extraordinaires pour montrer la voie. Dirigeants et gestionnaires capables de conduire le succès organisationnel, le chercheur Jim Collins les appelle des leaders de «niveau 5». Ils représentent une combinaison unique de capacités exécutives, ce qui leur permet de s’assurer que leurs organisations deviennent les meilleures dans ce qu’elles font.

Les individus qui souhaitent devenir de bons leaders doivent travailler sur le développement de ces compétences et caractéristiques pour devenir un leader de niveau 5: développer l’humilité, demander de l’aide, prendre des responsabilités, développer la discipline, trouver les bonnes personnes et diriger avec passion.

La découverte de Collins est basée sur une hiérarchie de capacités et de traits découverts au cours de son étude.

Niveau 1: Position: C’est le niveau de leadership le plus bas, qui est au niveau d’entrée. Les personnes qui n’atteignent que le niveau 1 peuvent être des patrons, mais ce ne sont jamais des leaders. Ils ont des subordonnés, pas des membres d’équipe. Ils s’appuient sur des règles, des réglementations, des politiques et des organigrammes pour contrôler leur personnel.

Niveau 2: Permission: Passer de la position à la permission constitue le premier véritable pas d’une personne vers le leadership. Le leadership consiste à influencer, et lorsqu’un leader apprend à fonctionner au niveau de la permission, tout change. Les gens font plus que simplement se conformer aux ordres. Ils commencent en fait à suivre. Et ils le font parce qu’ils le veulent vraiment. Pourquoi? Parce que le leader commence à influencer les gens avec la relation, pas seulement la position. Lorsque les gens se sentent aimés, pris en charge, inclus, valorisés et en confiance, ils commencent à travailler ensemble avec leur leader et les uns avec les autres. Et cela peut changer tout l’environnement de travail. Le vieil adage est vraiment vrai: «les gens s’entendent avec les dirigeants avec lesquels ils s’entendent».

Niveau 3: Production: La production qualifie et sépare les vrais leaders des personnes qui occupent simplement des postes de direction. Les bons leaders font toujours bouger les choses. Ils croient aux résultats. Ils ont un impact significatif sur une organisation. Non seulement ils sont productifs individuellement, mais ils sont également capables d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Personne ne peut simuler le niveau 3. Soit le leader produit des résultats pour l’organisation et ajoute à ses résultats, soit il ne parvient pas à le faire. Certaines personnes ne passent jamais de l’autorisation de niveau 2 à la production de niveau 3. Pourquoi? Ils sont incapables de produire des résultats. Lorsque c’est le cas, c’est généralement parce qu’ils n’ont pas l’autodiscipline, l’éthique de travail, l’organisation ou les compétences pour être productifs. Cependant, si l’on désire atteindre des niveaux de leadership plus élevés, il / elle doit simplement apprendre à produire. Il n’y a pas d’autre moyen de contourner cela.

Niveau 4: Développement des personnes: Les bons leaders du niveau 4 investissent leur temps, leur énergie, leur argent et leur réflexion pour faire grandir les autres en tant que leaders. Comment cet accent mis sur les personnes et les décisions des personnes se traduit-il en action? Les leaders du niveau de leadership Développement des personnes déplacent leur attention de la production réalisée par d’autres vers le développement de leur potentiel. Et ils mettent seulement 20% de leur concentration sur leur productivité personnelle tout en consacrant 80% de celle-ci au développement et à la direction des autres. Cela peut être un changement difficile pour les personnes très productives qui ont l’habitude de se salir les mains, mais c’est un changement qui peut révolutionner une organisation et lui donner un avenir bien meilleur. Développer les autres pour devenir des leaders demande beaucoup de patience et de courage.

Niveau 5: Le summum: Il est rare d’atteindre le niveau 5. Non seulement le leadership à ce niveau est-il une finale pour bien diriger aux quatre autres niveaux, mais il nécessite également un haut degré de compétence et une certaine capacité de leadership né. Il en faut beaucoup pour pouvoir développer d’autres leaders; la majorité atteint le niveau 4; c’est ce que font les leaders de niveau 5. Les personnes qui atteignent le niveau 5 mènent si bien pendant si longtemps qu’elles créent un héritage de leur part dans l’organisation qu’elles servent.

Les leaders de Pinnacle se démarquent des autres. Ils sont un cran au-dessus, et ils semblent apporter le succès avec eux partout où ils vont. Le leadership à ce niveau élevé élève l’ensemble de l’organisation et crée un environnement qui profite à tout le monde, contribuant au succès de l’organisation. De tels dirigeants sont irremplaçables.

Le leadership de niveau 5 évoque l’honnêteté et l’intégrité, l’engagement et la passion, la prise de décision et la responsabilité. Au-delà, un leader de niveau 5 doit être de bons communicateurs, créatifs et innovants, qui délègue et responsabilise, et est un leader inspirant. Sur tous ces critères, le Premier ministre indien Narendra Modi se démarque. Pour lui, l’intérêt national est le seul intérêt. Cette image a été largement acceptée au cours de son passage de 12 ans en tant que Gujarat CM. Cela s’est démarqué dans le contexte de la paralysie politique, de la corruption et du vide de leadership que le pays a connu en 2004-14. Par conséquent, les gens l’aiment.

Elon Musk est un visionnaire et croit vraiment en chaque entreprise commerciale dans laquelle il se consacre. Parce qu’il a une vision si forte, il n’a pas peur de faire face à des obstacles que d’autres pourraient trouver impossibles à surmonter. Musk est connu pour s’attaquer de front aux obstacles. Les projets dans lesquels il a participé s’attaquent à presque tous les grands problèmes industriels et mondiaux, de l’automobile aux télécommunications en passant par l’énergie. Il personnifie vraiment le leader de niveau 5!

(L’auteur est un penseur en gestion et un blogueur. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

