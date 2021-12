Les cinq noms propres du week-end

13/12/2021 à 11h31 CET

Le Real Madrid a une nouvelle fois démontré dans le derby qu’il est très sérieux avec la Ligue, Le Bayern et City ont dû transpirer pour garder le cap, la Juve est revenue à ses anciennes habitudes… Ce ne sont là que quelques-uns des grands matchs que nous avons vécus ce week-end en Espagne et dans les meilleurs championnats du continent européen. Beaucoup de partis avec beaucoup de noms propres. Voici quelques-uns d’entre eux :

Rüdiger, le meilleur allié de Jorginho

Chelsea avait aussi besoin d’un peu de chance pour arracher une victoire en or contre Leeds, dans un match qui devait se décider en 94′. Les ‘blues’ sont toujours au rendez-vous pour le titre, en partie, d’un héros inattendu : Antonio Rüdiger. Le central, qui n’est toujours pas renouvelé et en juin, le contrat se termine, est apparu avec deux actions pour sauver Chelsea.

Deux actions dans lesquelles il a forcé deux pénalités maximales qui se sont avérées être la clé de l’avenir du jeu. Jorginho a pris les couvertures pour son doublé depuis le point de penaltyMais vous feriez bien d’apprécier la ruse de votre compagnon.

Musiala ouvre une brèche en Bundesliga

Le très jeune milieu de terrain allemand est apparu pour que le Bayern s’établisse, encore plus, à la tête de la Bundesliga. L’équipe bavaroise étouffait Mayence après avoir dépassé le Barça en Ligue des champions, mais Musiala a décidé après un premier contrôle brillant et un tir exquis au long poteau. Avec la victoire, le Bayern a touché la table de la direction de la ligue en profitant également du revers de Dortmund.

Steven Gerrard, Le mythe d’Anfield

Le retour du fils prodigue à Anfield. Le retour de l’éternel capitaine. Steven Gerrard a eu une journée spéciale samedi dernier quand, en tant que manager d’Aston Villa, il a dû affronter son Liverpool dans leur stade habituel. Salah a gâché la fête que la ville de Merseyside lui avait préparée. Les fans « rouges » n’oublient pas les leurs. L’Anglais a été honoré comme sa silhouette le mérite et il a été visiblement ému par la réponse d’Anfield.

Vlahovic continue de parler

De l’Angleterre, nous passons dans une Italie dont Vlahovic est encore l’un des noms propres. Par âge, par talent et, surtout, par l’énorme capacité de marquer dont il fait preuve. A 21 ans, le puissant attaquant serbe a inscrit 15 buts en seulement 17 matchs, faisant de lui le « Capocannoniere » du championnat italien.

Ses chiffres sont bien au-dessus du niveau de la Fiorentina et il a déjà été lié à des équipes comme l’Atlético de Madrid. Ce sera l’une des grandes attractions des prochains marchés des transferts. Il prouve pourquoi depuis quelques mois maintenant.

Arteta désespère avec Aubameyang

Selon la presse anglaise, le manager d’Arsenal en a déjà assez d’Aubameyang, dont les performances sportives cette saison n’aident pas non plus. L’information indique que le Gabonais continue d’accumuler les actes d’indiscipline comme être en retard pour les déplacements autorisés et Arteta ne veut plus lui en autoriser un de plus. Pour cette raison, Aubameyang a été exclu du match que les Gunners ont remporté contre Southampton.