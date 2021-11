Les cinq photos les plus applaudies de Jessica Cediel

.

L’actrice et animatrice de télévision, Jessica Cediel, partage constamment du contenu sur son compte Instagram avec ses plus de 8,6 millions de followers. Le modèle est également chargé d’injecter de l’énergie positive avec ses messages motivants.

Récemment, l’ancienne journaliste de l’émission de téléréalité Exatlon États-Unis, a ouvert une page payante de contenu exclusif pour pouvoir interagir plus directement avec ses fans, qu’elle a invités à discuter, ouvrant également la possibilité de demander des vidéos personnalisées.

Ce nouvel engagement de la Colombienne de 39 ans ne veut pas dire qu’elle mettra de côté ses followers Instagram, puisque, comme elle le fait depuis quelques années, elle continuera à faire plaisir à ses followers avec ses danses, photos et vidéos.

Nous vous laissons ici une sélection des photos de l’artiste qui ont le plus marqué ses admirateurs.

1) Avec le message « Intouchable… mais tu ressens ça » (Intouchable, mais tu ressens ça), la journaliste a obtenu 240 000 likes et un total de 1 402 messages la félicitant. « Mon Dieu, j’aime les femmes naturelles! », « Bonjour Jessica, la plus belle princesse de Colombie. Je t’adore », et « Tes apparitions sur les réseaux sociaux s’allument à chaque minute », étaient quelques-uns des commentaires.

2) « Donnez-vous toujours la priorité que vous méritez… quand vous le faites, le reste vient! », A-t-il déclaré lorsqu’il a publié cette photo avec un maillot de bain rouge et dépassant les 173 000 likes et 1 600 messages.

3) Lorsqu’elle a atteint 8,6 millions de followers sur son compte Instagram, elle s’est déclarée reconnaissante et a posé dans un bikini rouge. « Nous sommes déjà 8,6 millions dans cette famille. MERCI pour tant d’amour », a-t-il déclaré. La publication a obtenu 284 000 likes et 2 300 commentaires.

4) La vie est comme la mer… Parfois elle vous caresse de ses douces vagues… Et d’autres fois elle vous entraîne et vous renverse… Cependant, lorsque vous laissez Dieu prendre la barre de votre propre bateau, vous réalisez qu’avec LUI vous pouvez affronter n’importe quelle tempête ! », a-t-elle écrit en posant en bikini noir et en jean sur la plage. La photo a reçu 256 000 likes et des centaines de commentaires.

5) Après avoir subi le Covid-19 avec sa sœur, le mannequin a célébré avec cette photo annonçant que son corps avait été libéré du virus. « Résultat : NÉGATIF ​​pour Covid ! Main dans la main avec DIEU AVEC LA VICTOIRE !! Encore une bataille gagnée pour afficher la gloire de Dieu ! Prends soin de toi mon peuple ! ET MERCI POUR TANT D’AMOUR ! Et pour toutes vos prières ! Merci à tous les anges que Dieu nous a mis sur le chemin ! », a-t-il déclaré triomphalement, atteignant 3 200 likes et 1 800 commentaires.

Quelle photo aimez-vous le plus de Jessica ?

