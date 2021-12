Les cinq pires jeux évalués de 2021 selon Metacritic

Il n’y a pas d’Oscars dans cette poubelle.

C’était le meilleur des jeux, c’était le pire des jeux. 2021 a été une autre année où nous avons afflué vers nos consoles de jeu et nos ordinateurs pour nous abriter du monde extérieur rongé par les virus. S’il y avait beaucoup de bons jeux à jouer cette année, il y avait aussi ceux qui étaient si mauvais qu’ils rendaient tout plus horrible. Raclons le fond du baril Metacritic et voyons ce que nous draguons.

Voler un mantra dans l’un de mes podcasts de films préférés, c’est bien d’aimer un jeu vidéo. Ce n’est pas parce qu’au moins sept points de vente jugés dignes de mention par un site Web d’agrégation de critiques populaires ont décidé que ces jeux étaient mauvais que vous ne pouvez pas en profiter. Cela signifie seulement que si vous le faites, vos amis et votre famille vous détesteront, vous ne trouverez jamais l’amour et vous mourrez seul.

Sans plus tarder, voici les cinq jeux avec les notes métacritiques moyennes les plus basses de 2021.

5. De l’oiseau et de la cage | Note : 44 (PC)

« Imaginez que la musique prenne vie », commence la bande-annonce de Of Bird and Cage. Selon Metacritic, vous devriez probablement vous arrêter là au lieu de jouer cet étrange album de métal de deux heures sous la forme d’une aventure narrative. Comme . l’a dit, « ce n’est pas parce qu’un jeu est unique qu’il vaut la peine d’y jouer ».

4. Chaos des taxis | Note : 42 (PS4)

Dans les mots immortels de notre propre Zack Zweizen, « Désolé fans de Crazy Taxi, Taxi Chaos n’est-ce pas. » Le développeur Lion Castle a essayé, mais aucune quantité d’utilisation du mot «fou» dans votre marketing ne permettra de relier ce flop avec le classique de Sega.

3. Loup-garou : L’Apocalypse – Earthblood | Note : 42 (PS4)

Oh allez, le premier jeu majeur basé sur le loup-garou du RPG World of Darkness : le paramètre Apocalypse ne pouvait pas être si mal que ça. J’ai entendu un gars appeler ça un amusement stupide. Eh bien, ce type était un idiot. La meilleure chose que ce jeu avait pour lui était de laisser les joueurs devenir un chien. Sinon, tout le jeu était un chien.

2. Le monde merveilleux de Balan | Note : 36 (Switch)

Maintenant, celui-ci fait mal. J’avais de grands espoirs pour ce projet fantaisiste de Yuji Naka, le créateur de Sonic the Hedgehog et Nights Into Dreams. Au lieu de l’aventure fantaisiste que les premières bandes-annonces semblaient indiquer, nous avons obtenu un jeu de plateforme simpliste de collection-a-thon rempli d’idées soignées qui sont complètement tombées à plat. Peu de temps après la sortie de Balan Wonderworld, Naka a quitté Square Enix et a commencé à réfléchir à sa retraite.

1. eFootball 2022 | Note : 25 (PC)

Mec, je n’ai jamais vu un nouvel épisode d’une série de longue date aussi détestée par les fans et les critiques que l’eFootball 2022 de Konami. Notre expert résident du foot Luke Plunkett a écrit un article expliquant pourquoi cette suite renommée de Pro Evolution Soccer est si mauvaise, et à quel point c’est mauvais. Il s’agit du troisième article de Kotaku 2021 Year in Review à présenter eFootball 2022, après Les jeux les plus brisés de 2021 et The Year in Gaming Apologies.

Voilà, les jeux les plus mal évalués sur Metacritic de 2021. Étiez-vous un grand fan de l’un d’entre eux ? Avez-vous pensé par hasard que Werewolf One était juste un peu amusant d’une manière stupide? Demander un ami. N’hésitez pas à répondre dans les commentaires.