Sunderland se rendra à Arsenal en quart de finale de la Coupe Carabao mardi soir. Sur le papier, Arsenal devrait en avoir trop pour son adversaire de Ligue 1. Cependant, des bouleversements peuvent survenir et se produisent.

Les Black Cats se dirigeront vers les Emirats sans rien à perdre car les Gunners sont les grands favoris. Sunderland, cependant, n’est pas étranger à renverser la vapeur.

Voici un aperçu de seulement cinq matchs où Sunderland a défié les pronostics et est sorti victorieux.

Les cinq plus gros bouleversements de Sunderland alors que les Black Cats se préparent pour le choc de la Coupe de la Ligue

Contre Arsenal (1973)

La demi-finale de la FA Cup 1973 a vu la deuxième division de Sunderland affronter le puissant Arsenal, qui occupait la deuxième place dans l’élite anglaise.

Les Gunners avaient des cotes sur les favoris pour atteindre leur troisième finale consécutive.

Malgré cela, les outsiders étaient confiants d’avoir battu les premiers favoris pour remporter la coupe, Manchester City, et d’avoir envoyé Luton Town confortablement en quart de finale.

Le manager Bob Stokoe était d’humeur confiante avant le match, a-t-il déclaré : « Sunderland deviendra aujourd’hui le premier club de la deuxième division à atteindre la finale de la FA Cup depuis neuf ans.

« Pour une fois, la chance d’Arsenal va tourner. Pour une fois, le destin donnera des pauses à leurs adversaires. J’en suis convaincu autant que je suis que Sunderland est à nouveau au bord de la grandeur.

Une foule de 55 000 personnes s’est rassemblée sur le terrain de Sheffield mercredi à Hillsborough et a assisté à un match de bout en bout.

Sunderland a pris les devants et a doublé son avantage au milieu de la seconde mi-temps.

Un but tardif d’Arsenal n’était qu’une consolation alors que les hommes de Wearside ont tenu bon pour enregistrer une impressionnante victoire 2-1 dans l’un des plus gros bouleversements de Sunderland dans l’histoire du club.

Contre Leeds United (1973)

Si seulement quelques-uns ont donné une chance à Sunderland en demi-finale, personne en dehors de Wearside n’avait d’espoir pour la deuxième division lorsqu’ils ont affronté le puissant et actuel détenteur de la FA Cup Leeds United en finale.

Beaucoup prédisaient une victoire facile pour United, Sunderland se débrouillant bien si le score restait respectable.

United a aligné un nombre impressionnant de dix internationaux pour la finale et avec l’équipe expérimentée à la fois dans les compétitions nationales et européennes, certains se sont demandé pourquoi Sunderland voudrait même se présenter.

Cela faisait plus de quarante ans qu’une équipe de deuxième division n’avait pas remporté la coupe et pour le monde qui regardait avant le coup d’envoi, l’attente continuerait presque inévitablement.

Cependant, Sunderland avait d’autres idées. Soutenus par leur armée de supporters itinérants, ils ont emmené le match à Leeds en se rapprochant à plusieurs reprises avant d’étonner le monde du football en prenant la tête à la 31e minute. Ian Porterfield avec une volée imparable d’un coup de pied de coin.

Leeds a poussé pour un égaliseur et est venu aussi près que l’on peut l’imaginer en seconde période. Trevor Cherry de United a vu sa tête sauvée par le gardien de Sunderland Jim Montgomery; cependant, il n’a pu que parer le ballon dans la trajectoire de Peter Lorimer qui a repoussé le ballon vers le but.

Cela ressemblait à un certain but, mais d’une manière ou d’une autre, Montogomery a réussi à détourner le ballon vers la barre transversale avant qu’il ne soit finalement dégagé. La sauvegarde serait rejouée pour les années à venir.

Bien qu’il ait presque concédé, Sunderland a presque doublé son avance avant que le coup de sifflet final ne voit des scènes emblématiques du manager Bob Stokoe courir sur le terrain pour embrasser son gardien de but.

Contre Newcastle United 1990

En repensant à certains des plus gros bouleversements de Sunderland, il est presque impossible de rater celui-ci.

La demi-finale des séries éliminatoires de 1990 a opposé deux équipes à l’une des plus grandes rivalités du pays. Sunderland et Newcastle avaient tous deux raté la promotion automatique et s’affronteraient désormais sur deux étapes dans l’espoir d’atteindre la finale, puis l’élite anglaise.

Le premier match a eu lieu au Roker Park de Sunderland. Le match s’est terminé 0-0, les hôtes ayant raté un penalty en fin de match et l’arrière gauche Paul Hardyman a été expulsé par la suite.

Newcastle croyait que leur travail était fait et n’avait qu’à se présenter sur leur propre terrain pour se qualifier pour la finale. Beaucoup pensaient qu’ils avaient raison et que les Black Cats avaient raté leur meilleure chance de progresser.

Cependant, ils avaient été impressionnants lors de leurs déplacements cette saison-là et bien que beaucoup leur laissent peu de chances de vaincre leurs voisins bruyants, l’équipe avait confiance, en particulier avec un partenariat de frappe d’Eric Gates et de Marco Gabbiadini qui terrorisait régulièrement les défenses.

Une foule trop confiante de St.James Park s’attendait à une nuit facile; cependant, ils ont eu une nuit qu’ils voudraient bientôt oublier.

Sunderland a bondi en avant et a rapidement pris les devants grâce à Gates. Les deux équipes se sont créées des occasions, mais en fin de match, Gabbiadini a marqué le deuxième but de Sunderland pour les envoyer en finale. Une invasion du terrain par les fans de Newcastle dans le but d’annuler le match n’a servi à rien, les Black Cats s’accrochant facilement pendant les dernières minutes.

Contre Chelsea (1992)

Bon nombre des plus gros bouleversements de Sunderland proviennent des courses de la FA Cup en tant que deuxième division.

En 1992, les Black Cats étaient en difficulté dans la ligue mais en coupe, ils avaient l’air d’un autre côté.

Ils avaient battu West Ham United au tour précédent après une rencontre épique à Upton Park pour atteindre ce quart de finale.

Le match nul à Stamford Bridge s’est soldé par un nul 1-1, les visiteurs ayant surpris leurs adversaires à quel point ils pouvaient être bons. La rediffusion à Roker Park serait une autre excellente soirée de coupe sur Wearside.

Beaucoup pensaient que les Black Cats en difficulté seraient à court de vies dans la rediffusion avec une solide équipe de Chelsea qui devrait apprendre pour le premier match et progresser facilement.

Un Roker Park bondé avec le Roker Roar à pleine voix a vu leur équipe attaquer leurs adversaires de haut niveau et prendre l’avantage à juste titre.

Malgré plus d’occasions, leur avance à la mi-temps était mince. Chelsea devait venir à Sunderland en seconde période, et c’est exactement ce qu’ils ont fait.

Sunderland s’était enfoncé dans le sol et alors qu’ils commençaient à se fatiguer, les Bleus ont commencé à dominer, créant chance après chance.

A six minutes de la fin, Dennis Wise égalisait. Le match semblait aller à sens unique, Chelsea gagnant.

Cependant, Sunderland a réussi à sortir de sa moitié avec Chelsea concernant un corner inutile. Le corner a été placé au bord de la zone où le milieu de terrain Gordon Armstrong l’a rencontré avec une tête de balle qui a volé dans le coin.

Peu de gagnants du dernier souffle ont apporté un tel bruit et des célébrations aussi sauvages que celui-là. Cette nuit a prouvé que la magie de la FA Cup reste vivante.

Contre Manchester United (2014)

Le tirage au sort de la Capital One Cup en 2014 a vu les Black Cats s’affronter contre un autre club de Premier League, Manchester United.

Bien qu’ils fussent dans la même division, Sunderland se débattait du mauvais côté du tableau. On pensait que United en avait trop pour ses adversaires sur deux manches et avait déjà un œil sur une éventuelle finale de Wembley avec ses voisins de Manchester City.

Le match aller au Stadium of Light a vu Sunderland s’imposer 2-1, mais peu leur ont quand même donné peu de chances de se rendre à Old Trafford et de sortir victorieux. Même les 9 000 membres de l’Armée rouge et blanche qui voyageaient pensaient que la nuit pourrait être difficile. Une soirée difficile, mais c’est une soirée dont on se souviendra longtemps.

Le défenseur Jonny Evans a donné l’avance à United à la mi-temps; Cependant, aucune des deux équipes n’étant en mesure d’ajouter au score, le match est entré en prolongation. En raison du score de United à l’extérieur, si le score restait le même, ils progresseraient.

À deux minutes de la fin, le défenseur de Sunderland Phil Bardsley pensait avoir envoyé les Black Cats à Wembley après avoir vu son effort à longue distance glisser entre les doigts de David de Gea et ruisseler dans le coin du filet.

Le match est entré dans le temps additionnel et une autre tournure a été ajoutée au match lorsque Javier Hernandez a marqué lors d’une course au but pour envoyer le match aux tirs au but.

Dans une fusillade épouvantable mais mordante, dix pénalités ont été prises mais seulement trois ont été marqués. Deux de ceux de Sunderland pour les envoyer à Wembley et créer des scènes d’euphorie à la fin d’Old Trafford où l’armée rouge et blanche a célébré une autre célèbre histoire d’outsider.

