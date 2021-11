Les CINQ premiers députés qui ont reçu les plus gros revenus des sociétés de jeux d’argent | Politique | Nouvelles

Ce sera un nouveau coup dur pour Boris Johnson alors qu’il lutte pour repousser les allégations de corruption visant son parti.

Des sociétés de jeux telles que Paddy Power, The Betting and Gaming Council, Entain Holdings, figuraient parmi celles qui souhaitaient offrir des cadeaux tels que des billets gratuits et l’hospitalité à Wimbledon, à l’Euro 2020 et aux jours de course.

Ces résultats ont choqué les groupes de réforme du jeu qui ont accusé les entreprises de mener une « offensive de charme » alors que les règles concernant le jeu sont actuellement en cours de révision.

Mais quels députés ont le plus profité de « l’offensive de charme » de l’industrie ?