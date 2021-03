Les cinq prétendants poids lourds en attente d’un tir sur Anthony Joshua et Tyson Fury

Anthony Joshua vs Tyson Fury est sur le point de créer un blocage au sommet de la division des poids lourds.

Les champions ont signé un accord de deux combats pour unifier les quatre grandes ceintures dans un affrontement incontesté, avec juste l’accord de site à résoudre.

Joshua est le champion du monde des poids lourds WBA, IBF et WBO

Si cela dépasse la ligne prévue comme prévu, tous les titres mondiaux des poids lourds seront ensuite bouclés jusqu’à la mi-2021.

Après leur premier combat, il est entendu que la ceinture WBO sera annulée, mais les WBA, WBC et IBF basculeront dans le match revanche AJ vs Fury et ne seront disponibles pour personne d’autre avant 2022.

Cela devrait créer un grand écart pour les cinq meilleurs prétendants qui cherchent à obtenir des tirs au titre mondial au cours des 12 prochains mois.

Fury est le champion du monde des poids lourds WBC

Dillian Whyte (28-2, 19 KO)

Avec sa victoire contre Alexander Povektin, Whyte s’est propulsé de nouveau en lice pour un titre mondial.

Le Britannique de 32 ans avait précédemment perdu son poste obligatoire à la WBC lorsqu’il avait été KOd par le Russe en août dernier, mais il possède maintenant à nouveau la ceinture «intérimaire» de la WBC.

En plus de Povetkin, Whyte a remporté des victoires sur Joseph Parker, Oscar Rivas, Derek Chisora ​​et Robert Helenius sur son impressionnant palmarès.

Il est probable qu’il sera éventuellement réintégré comme mandataire ou qu’on lui ordonnera d’avoir un éliminateur final de plus pour regagner le poste.

Son combat pour le titre ne sera apparemment pas appelé de si tôt, le WBC ne cherchant pas à entraver le combat incontesté.

Whyte réclame une chance au titre depuis 2017

Deontay Wilder (42-1-1, 41 KO)

Malgré sa défaite contre Fury, Wilder reste l’un des meilleurs poids lourds du monde.

Il n’a pas encore annoncé de plans pour son retour au milieu des rumeurs selon lesquelles il serait bientôt aligné pour une confrontation avec Andy Ruiz Jr.

L’Américain de 35 ans poursuit toujours un arbitrage juridique sur sa clause de revanche pour un troisième combat avec Fury qui ne s’est jamais concrétisé.

Cependant, l’équipe de Fury est catégorique que cela n’entraînera pas de trilogie et n’aura pas d’impact sur leurs plans avec AJ.

Wilder sera sans aucun doute désespéré de retrouver sa couronne et de faire taire ses détracteurs.

Wilder est toujours une force avec laquelle il faut compter

Andy Ruiz Jr (33-2, 22 KO)

Ruiz Jr a apporté des changements à la suite de sa défaite décevante contre Anthony Joshua.

Après avoir assommé le champion lors de son premier combat, le Mexicain-Américain de 31 ans est en surpoids et a été confortablement éliminé lors du match revanche.

En conséquence, il s’est séparé de l’entraîneur Manny Robles et s’est associé à l’entraîneur de Canelo Alvarez, Eddy Reynoso.

Ruiz Jr s’entraîne maintenant aux côtés du roi livre pour livre et a déjà perdu 40 livres.

Son combat de retour a été annoncé et le verra affronter Chris Arreola le 1er mai. Après cela, Wilder ou Luis Ortiz pourraient l’attendre,

Ruiz Jr était dans une forme lamentable pour le match revanche de l’AJ mais a maintenant perdu 40 lb

Oleksandr Usyk (18-0, 13 KO)

Chez Cruiserweight, Usyk a réalisé exactement ce que Joshua et Fury tentent de réaliser cet été.

L’Ukrainien de 34 ans a unifié les quatre ceintures pour devenir champion incontesté dans un règne glorieux qui l’a vu vaincre tous les champions rivaux dans leur propre pays d’origine.

Maintenant, il est passé au poids lourd, a reçu le poste obligatoire de la WBO et a battu Derek Chisora.

Son coup de titre devrait être dû, mais la WBO a sanctionné AJ vs Fury avec la ceinture qui devrait être libérée après leur première rencontre.

En attendant, Usyk a reçu l’ordre d’affronter Joe Joyce pour la ceinture «intérimaire» de la WBO – ce qui signifie que le gagnant sera probablement amélioré pour devenir champion du monde à part entière.

Usyk était le champion incontesté des poids lourds et veut atteindre la même chose chez les poids lourds

Joe Joyce (12-0, 11 KO)

Joyce a choqué la boxe britannique en donnant au meilleur espoir Daniel Dubois sa première défaite l’année dernière.

Avec cette victoire, il a conquis les titres des poids lourds européens, britanniques et du Commonwealth, tout en prenant la place de Dubois dans le classement WBO.

À 35 ans, il ne cherchera pas à attendre longtemps pour une chance au titre et espère être d’accord avec Usyk sous peu.

Joyce est un vétéran expérimenté