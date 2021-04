Les cinq principales crypto-monnaies à examiner cette semaine: BTC, ETH, BNB, XMR, CAKE

26 avril 2021 07:33 & nbspUTC

| Mise à jour:

26 avril 2021 à 07:33 & nbspUTC

Par & nbspClark

La valeur du bitcoin reste agrafée en dessous de 50000 $, mais la domination de BTC pourrait propulser ETH, BNB, XMR et CAKE plus haut à court terme.

Les corrections dans une partie très haussière sont généralement un signe optimiste car elles réduisent l’excitation mousseuse et permettent à des mains plus fortes d’entrer sur les marchés. Cependant, la récente correction de Bitcoin (BTC) par rapport à son sommet incomparable à 64849,27 $ ne semble pas avoir peur des traders novices.

Les données de DappRadar montrent que les volumes d’échange suburbanisés ont augmenté au cours de la semaine dernière, les traders ayant peut-être quitté des positions Bitcoin rentables pour acheter des altcoins à leurs faibles coûts actuels.

Un autre signe d’intérêt pour les altcoins est que les volumes élevés et soutenus de Dogecoin (DOGE), qui reste la quatrième crypto-monnaie la plus cotée en volume, derrière Bitcoin, Ether (ETH) et XRP, conformément aux informations de CoinMarketCap.

La récente chute de Bitcoin a été témoin du commercialisme des baleines de taille petite à moyenne, l’agence des Nations Unies a chuté de 100000 $ à 1 million de dollars de Bitcoin sur les échanges. Cependant, un signe positif est que les baleines de plus grande taille ont continué à s’accumuler tout au long de cette ère.

Bien que l’histoire optimiste à long terme reste intacte, la perspective à court terme peut présenter certains inconvénients. En règle générale, une correction ne se termine que lorsque la foule de détaillants jette l’éponge et qu’un état d’inquiétude s’empare des marchés.

Dans une atmosphère aussi incertaine, examinons les 5 principales crypto-monnaies qui devraient probablement bombarder les principales crypto-monnaies opposées à court terme.

BTC / USDT

Les taureaux essaient de manière exhaustive de repousser la valeur au-dessus du niveau psychologique de 50000 $, mais font face à une forte résistance des ours à chaque hausse mineure. Cela montre que les ours essaient de continuer à leur avantage et d’étendre le déclin à un soutien vital successif à 43 006 $.

La moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (55 671 $) est en baisse et l’indice de force relative (RSI) est au bord du territoire de survente, ce qui suggère que les baissiers ont une position favorable.

L’essai BTC / USDT avait façonné un modèle de détenteur de jour en salle le 24 avril et de nos jours, indiquant une indécision parmi les taureaux et aussi les ours. Si l’incertitude se résout au revers, la commercialisation pourrait s’intensifier, briser les portes pour une baisse à 43 006 $.

D’un autre côté, si les taureaux poussent la valeur au-dessus de 52 129 $, l’essai pourrait assister à un rallye de secours qui devrait probablement faire face à une résistance à l’EMA de 20 jours. Si la valeur baisse à cause de cette résistance, la probabilité d’une occasion en dessous de 47,459 $ augmentera.

Cette lecture négative peut invalider si les taureaux poussent et maintiennent la valeur supérieure à la moyenne mobile facile sur 50 jours (56 870 $).

Le graphique de 4 heures montre que les ours se commercialisent sur des rallyes de secours vers le 20-EMA. Avec chaque moyenne mobile en pente descendante et aussi le commercialisme RSI dans la zone négative, l’avantage est avec les ours.

Si les ours descendent sous la valeur de 48 664,67 $, la moissonneuse-batteuse peut chuter à 47 459 $. une opportunité en dessous de ce support peut reprendre le mouvement vers le bas.

À l’inverse, une opportunité supérieure au 20-EMA est le principal signe que le mercantilisme s’est tarie et que les taureaux ont également l’opportunité d’augmenter le rallye de secours vers le 50-SMA.

ETH / USDT

Les taureaux ont encore une fois défendu l’EMA de 20 jours (2235 $), indiquant que la tendance reste robuste et que les consommateurs s’accumulent sur les creux. Ether peut actuellement essayer de se rallier à la zone de résistance des frais généraux de 2545 $ à 2645 $.

Une cassure de la zone de frais généraux peut signaler le début d’une étape successive de la tendance haussière qui atteindra 2 745 $ et donc 3 000 $. Les moyennes mobiles croissantes petit à petit et le RSI supérieur à cinquante-sept recommandent que la piste du moindre effort soit au visage.

Contrairement à l’hypothèse actuelle, si la valeur baisse par rapport à la résistance des frais généraux, les baissiers peuvent une fois de plus essayer de faire descendre la combinaison ETH / USDT en dessous des moyennes mobiles. S’ils réussissent, la moissonneuse-batteuse pourrait commencer une correction plus profonde à 1 542 $.

Le graphique de 4 heures montre que l’essai a façonné un motif de tête et d’épaules, capable de se terminer sur une ouverture et de se fermer sous le cou. Un tel mouvement pourrait ramener la valeur jusqu’à la cible de modèle à 1600 $.

D’un autre côté, si les taureaux poussent la valeur au-dessus de 2375 $, l’essai pourrait retester le sommet incomparable à 2645 $. Un tel mouvement peut invalider le modèle et aussi l’essai va probablement augmenter l’élan sur une ouverture au-dessus de 2645 $.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) se consolide actuellement dans la tendance haussière des associés. Les taureaux recherchent les baisses vers le support de 480 $ tandis que les baissiers défendent la zone de résistance des frais généraux de 600 $ à 638,57 $. Une action liée à la fourchette lorsqu’une forte tendance haussière montre que les traders ne semblent pas se presser pour enregistrer des bénéfices.

Les deux moyennes mobiles sont en pente ascendante et le RSI supérieur à cinquante-six suggère que les taureaux ont la main du fouet. Si les consommateurs poussent la valeur au-dessus de 530 $, la moissonneuse-batteuse BNB / USDT peut commencer son voyage vers la résistance de la variation à 600 $. Les ours sont une fois de plus probablement à monter une résistance raide entre 600 $ et 638,57 $.

Si la valeur diminue à partir de cette zone, l’action liée à la plage peut se poursuivre pendant plusieurs jours. Au contraire, si les taureaux poussent la valeur au-dessus de 638,57 $, la moissonneuse-batteuse peut commencer son voyage à 720 $ et donc 832 $.

Cette lecture positive peut invalider si les ours coulent et maintiennent la valeur en dessous de 480 $. Si cela se produit, le commercialisme pourrait s’intensifier et la moissonneuse-batteuse pourrait également chuter au SMA de 50 jours (368 $).

Le graphique sur 4 heures montre que la valeur est bloquée dans un triangle symétrique surdimensionné. Bien que la valeur ait rebondi sur la ligne de support de Triangulum, les ours tentent de bloquer le rallye de secours aux moyennes mobiles.

Si cela se produit et que la valeur baisse également par rapport au niveau actuel, les ours peuvent sentir une chance et vérifier pour descendre la valeur en dessous de Triangulum. S’ils réussissent, la moissonneuse-batteuse peut commencer une correction plus profonde à 348 $.

Alternativement, si les taureaux poussent la valeur plus haut que les moyennes mobiles, la moissonneuse-batteuse peut monter jusqu’à la ligne de résistance de Triangulum. Une rupture de Triangulum pourrait signaler le début de la tendance haussière.

XMR / USDT

Monero (XMR) est dans une tendance haussière très robuste et les tentatives récurrentes des baissiers pour amorcer une correction ont échoué parce que les haussiers ont fortement acheté les baisses vers le support de 288,60 $.

Les taureaux ont défendu avec succès l’EMA de 20 jours (335 $) et chaque moyenne mobile est en hausse, suggérant que les consommateurs ont la main du fouet. Cependant, le RSI montre les principaux signes d’une divergence négative, indiquant que l’élan pourrait également s’affaiblir.

Si la valeur baisse par rapport au niveau actuel et tombe en dessous de l’EMA de 20 jours, il recommandera le début potentiel d’une correction à 288,60 $. En revanche, si les taureaux poussent la valeur au-dessus de 424,55 $, la combinaison XMR / USDT peut remonter à 498 $.

Le graphique sur 4 heures montre que la volatilité s’est accélérée ces derniers jours. Les baissiers ont cassé à plusieurs reprises le 50-SMA, mais les taureaux ont fortement acheté le creux et repoussé la valeur plus haut que le 20-EMA.

Si la moissonneuse-batteuse rebondit sur le niveau actuel et monte au-dessus de 405,40 $, un nouveau test de 424,55 $ est possible. Une rupture de cette résistance peut commencer une étape successive de la tendance haussière. À l’inverse, si les baissiers plongent la valeur sous les moyennes mobiles, une baisse à 288,60 $ est probablement en cours.

GÂTEAU / USDT

PancakeSwap (CAKE) avait fait face à une forte résistance proche du niveau de 28 $ au cours des derniers jours. Les baissiers ont tenté de faire chuter la valeur sous l’EMA à 20 jours (24 $) le 23 avril, mais les haussiers ont fortement acheté la baisse, ce qui suggère que le sentiment reste positif.

L’élan a repris au cours des 2 derniers jours et la moissonneuse-batteuse CAKE / USDT a atteint un sommet incomparable de remplacement ces jours-ci. Les moyennes mobiles ascendantes et le RSI proche de la zone de surachat recommandent que la piste du moindre effort soit au visage.

Si les taureaux soutiennent la valeur supérieure à 30 $, la moissonneuse-batteuse peut se rallier à 34,50 $. Cette lecture optimiste peut invalider si les ours coulent et maintiennent la valeur en dessous de l’EMA de 20 jours. Un tel mouvement est un événement majeur car la valeur ne s’est pas maintenue en dessous de l’EMA de 20 jours depuis le 24 mars.

Les informations VORTECS ™ du professionnel de Cointelegraph Markets ont commencé à percevoir des perspectives optimistes pour CAKE le 23 avril, alors même que le rallye commençait.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions historiques et actuelles du marché dérivée d’un mélange de points de connaissance avec le sentiment du marché, le volume commercial, les mouvements de valeur récents et l’activité Twitter.

Comme le montre le graphique supérieur à, le score VORTECS ™ pour CAKE est retourné sans expérience le 23 avril, une fois que la valeur était de 25,24 $.

À partir de là, le score VORTECS ™ est systématiquement resté dans les limites des inexpérimentés et CAKE a atteint un sommet à 31,12 $ le 25 avril, enregistrant un gain de 23% en 2 jours environ.

Le graphique de 4 heures montre la formation des modèles inverses associés de la tête et des épaules. Cette configuration optimiste englobe une cible de modèle à 34,70 $. Le 20-EMA a commencé à avoir lieu et le RSI a augmenté au-dessus de 65, indiquant que les taureaux ont la main du fouet.

En cas de correction, les taureaux peuvent essayer de retourner le col du motif en support. S’ils le font, la tendance haussière peut reprendre. À l’inverse, une opportunité en dessous de 27,50 $ pourrait faire pencher l’avantage en faveur des baissiers, signe du commercialisme à des niveaux plus élevés

Clark

Chef de la technologie.

[ajax_load_more post_type=”post” repeater=”default” category__and=”4″ exclude=”49481″ scroll= true single_post=”true” single_post_id=”49481″ posts_per_page=”0″ nested=true max_pages=”5″ button_label=”Next Post”]