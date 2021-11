Les cinq principales préoccupations d’un investisseur et les moyens d’y répondre

Si votre choix d’instrument vous inquiète, vous pouvez demander l’aide d’un conseiller en placement inscrit pour faire évaluer votre santé financière.

Le marché boursier indien a récemment atteint des sommets historiques avec l’ESB Sensex franchissant la barre psychologique des 60 000. Mais le marché actuel semble très volatil pour les investisseurs en actions qui prévoient des corrections à venir. Pour les investisseurs en dette, le retour sur investissement ne semble pas non plus très attrayant. Une telle volatilité laisse souvent les investisseurs inquiets et prudents quant à leur prochain mouvement. Ainsi, ils sortent un investissement ou concentrent leurs fonds sur un seul instrument. De tels mouvements peuvent avoir un impact sur leurs objectifs de création de richesse à long terme.

Dans cet article, nous examinons cinq préoccupations qui peuvent vous affecter en tant qu’investisseur et les solutions possibles qui peuvent vous aider.

Concern One: le marché pourrait bientôt s’effondrer

Les marchés atteignant des sommets historiques, les investisseurs voient des corrections possibles à venir avec un impact majeur sur leurs portefeuilles. En conséquence, beaucoup ont bloqué leurs investissements en actions ou ont opté pour un remboursement substantiel. Une correction boursière n’est pas un phénomène nouveau et les tendances historiques indiquent que les marchés boursiers se redressent progressivement après une forte baisse. Les instruments de capitaux propres aident à battre l’inflation à long terme. Il est parfaitement normal d’être prudent lorsque le marché est risqué, mais en même temps, vous ne devriez perdre aucune opportunité de gagner un rendement plus élevé. Au lieu de vous aliéner du marché, vous pouvez envisager de réduire votre exposition aux actions et attendre qu’une correction saine se produise pour recommencer à investir. Vous pouvez éviter les gros investissements forfaitaires lorsque les marchés sont inconfortablement élevés et opter plutôt pour des plans d’investissement systématiques (SIP).

De plus, vous devez travailler sur un portefeuille d’investissement bien équilibré avec vos fonds investis dans toutes les classes d’actifs afin que vos rendements continuent de croître quel que soit le mouvement du marché.

Deuxième préoccupation : est-ce que j’investis suffisamment pour ma retraite ?

Vous devez avoir formulé un plan de retraite au début de votre carrière. Avec le ralentissement de l’inflation et des rendements de certains investissements, vous devez vous demander si vous investissez suffisamment pour la retraite. Lorsque vous planifiez votre retraite, gardez à l’esprit que vous devez vous constituer un corpus qui peut durer longtemps. Vous pouvez garder vos inquiétudes à distance en examinant régulièrement vos investissements et en les alignant en fonction de votre situation actuelle et de votre taux d’inflation.

Vous pouvez travailler sur une estimation après avoir tenu compte de votre mode de vie actuel, des revenus que vous pouvez économiser, du taux d’inflation médicale et générale et de vos dépenses régulières. Ce faisant, réduisez les dépenses dont vous n’aurez pas besoin après votre retraite. Par exemple, vos frais de conversion diminueront une fois que vous prendrez votre retraite. Le chiffre auquel vous arriverez est le chiffre approximatif dont vous auriez besoin pour prendre votre retraite et aligner vos investissements en conséquence.

Troisième préoccupation : les impôts enlèveront-ils mes déclarations ?

Certaines personnes investissent sans penser aux implications fiscales. En conséquence, ils peuvent être déçus des rendements réels. Par exemple, si vous êtes dans la tranche d’imposition la plus élevée de 30% et investissez dans une banque FD à 5% pa, vous obtiendrez un rendement net de seulement 3,5% pa En supposant que le taux d’inflation en vigueur soit de 5% pa, votre taux réel de rendement dans ce cas serait négatif de 1,5 %.

Avant d’investir, vous devriez vérifier à combien s’élèverait votre obligation fiscale sur le rendement que vous attendez. Si par erreur vous avez investi dans un instrument qui vous offre un faible rendement et un taux d’imposition élevé, vous pouvez passer à un instrument d’investissement qui est plus fiscalement avantageux et vous offre un rendement plus élevé.

Quatrième préoccupation : est-ce que j’investis dans le bon instrument ?

Il est bon de commencer à investir dès le début de votre carrière. Il est tout aussi important de choisir le bon instrument de placement qui correspond à votre appétit pour le risque, à vos exigences de rendement et qui vous aide à atteindre vos objectifs financiers. Si votre choix d’instrument vous inquiète, vous pouvez demander l’aide d’un conseiller en placement inscrit pour faire évaluer votre santé financière. Il est bon pour vous d’aligner votre investissement dans la bonne direction le plus tôt possible dans votre carrière.

Cinquième préoccupation : mon investissement pourra-t-il aider en cas d’urgence ?

Investir dans des instruments offrant une liquidité élevée et la possibilité d’en tirer un rendement peut également être utile en cas d’urgence financière. Parfois, les gens mettent davantage l’accent sur les objectifs financiers à long terme et investissent dans des instruments qui offrent une faible liquidité et sont imposés plus s’ils sont liquidés à court terme. En cas d’urgence financière, ils finissent par emprunter de l’argent au lieu d’utiliser les fonds investis. Vous devez d’abord constituer votre fonds d’urgence en investissant dans un instrument d’investissement approprié, puis vous concentrer sur l’investissement pour d’autres objectifs financiers. Idéalement, vous devriez maintenir un fonds d’urgence qui devrait être suffisant pour couvrir vos dépenses régulières pendant environ 6 à 12 mois.

Il est naturel de s’inquiéter lorsque votre argent durement gagné est en jeu. La clé réside dans le calme et la prise de décisions financières qui ont un impact positif sur la création de richesse.

(L’auteur est PDG, BankBazaar.com)

