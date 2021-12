Les cinq révélations de la ligue à ce jour

04/12/21 à 16:29 CET

Avec plus d’un tiers du championnat bouclé, il est temps de faire le point sur les joueurs qui ont surpris en ce début de compétition. Le Real Madrid est largement en tête du classement grâce à l’une des révélations, mais ce n’est pas le seul club à avoir rencontré une performance inattendue de l’un de ses joueurs.

VINICIUS JR

Le Brésilien est devenu le https://apuestas.betfair.es/futbol/vinicius-el-balon-de-oro-del-futuro-011221-1018.html du Real Madrid au point d’être le coupable de nombreux points des blancs comme il l’a démontré contre Séville avec l’un des buts de la saison. L’ailier a neuf buts à ce jour, dépassant ses records totaux des trois saisons précédentes. A 21 ans, il semble que le moment pour Vini soit venu de frapper à la porte.

GAVI

Il y a trois mois, personne ne connaissait le sévillan https://apuestas.betfair.es/futbol/futbol-espanol/liga-santander/cinco-cosas-que-no-sabias-de-gavi-la-perla-que-deslumbra- fr-barcelona-071021-441.html, alias Gavi. A 17 ans, il a fait irruption en première division avec force, devenant le titulaire incontesté du Barça et de l’équipe espagnole. Le milieu de terrain a un peu d’Iniesta, un autre de Xavi et tout l’ADN nécessaire du Barça pour être désigné comme l’une des grandes surprises de la Ligue.

JUANMI

Le simple fait d’avoir réussi un triplé suffirait à l’attaquant du Betis, mais c’est aussi qu’il a déjà marqué huit buts dans ce championnat. Milieu de terrain intermittent lors de ses précédentes expériences en Première Division, il semble avoir trouvé toute la confiance nécessaire pour convaincre Manuel Pellegrini et tous les supporters bétiques. Sa saison a mis Joaquín sur le banc et l’a presque conduit à l’abandon.

RAÚL DE TOMÁS

Un autre qui s’est effondré à la porte de l’équipe espagnole de football après un brillant début de saison à l’Espanyol. L’attaquant accumule sept buts – dont beaucoup sont magnifiquement marqués – et espère essayer de créer une niche pour l’équipe de Luis Enrique pour la Coupe du monde du Qatar. RDT, après une vie dans laquelle il a migré d’équipe en équipe, a le miroir de Diego Costa dans son cas d’une explosion tardive mais efficace.

DANJUMA

Bien que les résultats n’aient pas accompagné Villarreal en ce début de saison, l’ailier néerlandais a sans aucun doute été la meilleure des nouvelles pour le ‘Yellow Submarine’. Cela a coûté 23 millions et personne ne doute que tôt ou tard ils viendront le chercher avec une offre supérieure. Rapide, habile des deux jambes et avec un but, comme en témoignent ses cinq buts en championnat, nous affrontons un grand joueur.