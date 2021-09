Les cinq soins du visage de luxe les plus fous au monde .

Le « visage de vampire » est probablement l’un des soins du visage de luxe les plus célèbres grâce à une photo virale de Kim Kardashian avec du sang sur tout le visage. Peu de temps après que l’image ait fait le tour du monde, tout le monde a été intrigué par le visage de vampire. Alors qu’est-ce que c’est exactement ? Deux choses entrent dans le visage du vampire : le microneedling et le plasma riche en plaquettes (PRP).

Le microneedling est une procédure qui cible les signes du vieillissement et stimule la production de collagène, et est généralement réalisée avec un rouleau ou un appareil avec de petites aiguilles qui piquent votre peau, via Healthline. Le PRP est un peu plus complexe, mais essentiellement, il consiste à extraire le sang du client. Le sang subit ensuite un processus dans une centrifugeuse qui sépare le plasma riche en plaquettes (PRP) des globules rouges, selon Healthline. Dans le soin du visage vampire, le microneedling est combiné au PRP pour inciter le corps du client à guérir et à se réparer plus rapidement. Ce traitement peut également traiter avec succès les cicatrices, les taches solaires causées par les dommages causés par les UV, les ridules et les pores dilatés, selon Glamour.

Le traitement peut vous coûter environ 750 $ par session, mais dépend de votre fournisseur et de votre emplacement, par ligne de santé.

Lien source