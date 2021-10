Les cinq temps Tucker Carlson

Les Cinq ont devancé la compétition d’information par câble en nombre de téléspectateurs et en démo 25-54 vendredi soir.

L’émission Fox News de 17 heures a attiré 2,81 millions de téléspectateurs au total et 390 000 dans le groupe démographique convoité des 25-54 ans.

Tucker Carlson deuxième, avec 2,64 millions de téléspectateurs au total et 322 000 dans la démo, tandis que Sean Hannity est arrivé troisième avec 2,26 millions de téléspectateurs au total et 272 000 dans la démo.

Voici une ventilation complète des cotes d’écoute des actualités câblées de vendredi par émission :

Nombre total de téléspectateurs (en milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX ET AMIS :

865 NOUVEAU JOUR :

291 MATIN JOE :

825 CONVERSATIONS AVEC NANCY :

17 MEURTRE, ELLE A ÉCRIT :

25 7a RENARD ET AMIS :

1115 NOUVEAU JOUR :

409 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

99 MATIN EN AMÉRIQUE :

9 8a RENARD ET AMIS :

1518 NOUVEAU JOUR :

440 — — — 9a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

1764 CNN SALLE DE PRESSE :

526 RAPPORTS DE STEPHANIE RUHLE :

654 RAPPORT NATIONAL :

144 — 10a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

1774 SALLE DE PRESSE CNN :

565 RAPPORTS JOSE DIAZ-BALART :

555 — JAG :

89 11a FAULKNER FOCUS, LE :

1619 A CETTE HEURE :

568 RAPPORTS CRAIG MELVIN :

530 — JAG :

122 12p DÉPASSÉ EN NOMBRE :

1703 POLITIQUE INTERIEURE :

586 RAPPORTS ANDREA MITCHELL :

734 JOHN BACHMAN MAINTENANT :

177 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

184 RAPPORTS AMÉRIQUES 1p :

1717 CNN SALLE DE PRESSE :

616 MTP QUOTIDIEN :

799 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

244 RAPPORTS AMÉRIQUES 2p :

1596 CNN SALLE DE PRESSE :

613 — AGENDA AMÉRICAIN :

165 SANG BLEU :

164 3p HISTOIRE, LA :

1513 CNN SALLE DE PRESSE :

576 RAPPORTS DE HALLIE JACKSON :

794 — SANG BLEU :

190 4p VOTRE MONDE AVEC NEIL CAPUTO :

1374 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

648 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

1268 ERIC BOLLING LA BALANCE :

210 SANG BLEU :

276 5p CINQ, LE :

2814 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

586 — SPECTACLE CHRIS SALCEDO, LE :

206 NEWSNATION : HEURE DE POINTE :

106 6p SPÉCIAL RPT AVEC BRET BAIER :

2181 SALLE DE SITUATION :

523 BEAT AVEC ARI MELBER :

1074 ÉPICERIE & CO :

249 RAPPORT DONLON, LE :

36 7p FOX NEWS PRIMETIME :

1653 ERIN BURNETT AVANT :

652 REIDOUT :

1046 RAPPORTS GREG KELLY :

321 SUR SOLDE AVEC VITTERT :

31 8p TUCKER CARLSON CE SOIR :

2644 ANDERSON COOPER 360 :

723 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

1234 STINCHFIELD :

230 DAN ABRAMS EN DIRECT :

33 9p HANNITY :

2261 HEURE PRIME CUOMO :

798 RACHEL MADDOW SPECTACLE :

2333 CORTES & PELLEGRINO :

174 NOUVELLES PRIME :

40 10p INGRAHAM ANGLE, LE :

1819 DON CITRON CE SOIR :

513 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

1122 ROB SCHMITT CE SOIR :

113 BANFIELD :

52 11p GUTFELD ! :

1734 DON CITRON CE SOIR :

330 11ÈME HEURE S/B. WILLIAMS :

936 RAPPORTS GREG KELLY :

118 SUR SOLDE AVEC VITTERT :

26

25-54 Démo (milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX ET AMIS :

119 NOUVEAU JOUR :

51 MATIN JOE :

116 CONVERSATIONS AVEC NANCY :

0 MEURTRE, ELLE A ÉCRIT :

3 7a RENARD ET AMIS :

159 NOUVEAU JOUR :

72 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

16 MATIN EN AMÉRIQUE :

0 8a RENARD ET AMIS :

215 NOUVEAU JOUR :

85 — — — 9a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

303 CNN SALLE DE PRESSE :

110 RAPPORTS DE STEPHANIE RUHLE :

95 RAPPORT NATIONAL :

29 — 10a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

342 CNN SALLE DE PRESSE :

109 RAPPORTS JOSE DIAZ-BALART :

59 — JAG :

0 11a FAULKNER FOCUS, LE :

268 À CETTE HEURE :

109 RAPPORTS CRAIG MELVIN :

63 — JAG :

2 12p EN NOMBRE SUPÉRIEUR :

241 POLITIQUE INTERIEURE :

118 RAPPORTS ANDREA MITCHELL :

69 JOHN BACHMAN MAINTENANT :

25 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

11 RAPPORTS AMÉRIQUES 1p :

281 CNN SALLE DE PRESSE :

129 MTP QUOTIDIEN :

98 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

18 RAPPORTS AMÉRIQUES 2p :

296 CNN SALLE DE PRESSE :

106 — AGENDA AMÉRICAIN :

15 SANG BLEU :

17 HISTOIRE 3p, LA :

270 CNN SALLE DE PRESSE :

116 RAPPORTS DE HALLIE JACKSON :

117 — SANG BLEU :

19 4p VOTRE MONDE AVEC NEIL CAPUTO :

181 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

127 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

156 ERIC BOLLING LA BALANCE :

17 SANG BLEU :

35 5p CINQ, LE :

390 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

94 — SPECTACLE CHRIS SALCEDO, LE :

17 NEWSNATION : HEURE DE POINTE :

10 6p SPÉCIAL RPT AVEC BRET BAIER :

303 SALLE DE SITUATION :

96 BEAT AVEC ARI MELBER :

168 ÉPICES ET CIE :

28 RAPPORT DONLON, LE :

7 7p FOX NEWS PRIMETIME :

254 ERIN BURNETT EXTÉRIEUR :

127 REIDOUT :

150 RAPPORTS GREG KELLY :

35 SUR ÉQUILIBRE AVEC VITTERT :

7 8p TUCKER CARLSON CE SOIR :

322 ANDERSON COOPER 360 :

123 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

132 STINCHFIELD :

29 DAN ABRAMS EN DIRECT :

10 9p HANNITY :

272 CUOMO PRIME TIME :

117 SPECTACLE DE RACHEL MADDOW :

241 CORTES & PELLEGRINO :

11 NOUVELLES PRIME :

13 10p ANGLE INGRAHAM, LE :

256 DON CITRON CE SOIR :

96 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

129 ROB SCHMITT CE SOIR :

15 BANFIELD :

20 11p GUTFELD ! :

255 DON CITRON CE SOIR :

65 11ÈME HEURE S/B. WILLIAMS :

112 RAPPORTS DE GREG KELLY :

25 SUR ÉQUILIBRE AVEC VITTERT :

7

En ce qui concerne l’ensemble des trois réseaux d’information câblés, voici les moyennes quotidiennes totales du nombre total de téléspectateurs et de la catégorie 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 517 000

Fox News : 1,47 million

MSNBC : 903 000

25-54 Démo :

CNN : 99 000

Fox News : 252 000

MSNBC : 115 000

Voici les moyennes aux heures de grande écoute – englobant les émissions diffusées de 20 h à 23 h – dans le nombre total de téléspectateurs et la démo 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 678 000

Fox News : 2,24 millions

MSNBC : N/A

25-54 Démo :

CNN : 112 000

Fox News : 283 000

MSNBC : 167 000

Pour plus d’informations et d’analyses sur les évaluations, rendez-vous sur ShowBuzz Daily.

