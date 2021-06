Les cinq tireurs de penalty de l’Allemagne contre l’Angleterre révélés !

L’Allemagne et l’Angleterre joueront plus tard dans la journée dans un match crucial entre des rivaux historiques. Leurs récents matchs dans des tournois internationaux ont eu leur lot de controverses, du but fantôme de Lampard en 2010 aux victoires de l’Allemagne aux tirs au but en 1990 et 1996. Les deux équipes affichant une forme fragile, le décor pourrait très bien être planté pour une autre confrontation au penalty nations.

Si tel est le cas, voici l’alignement des tirs au but de l’Allemagne selon Bild : les 5 premiers preneurs seront Toni Kroos, puis Thomas Muller du Bayern Munich, Leon Goretzka et Joshua Kimmich, puis enfin Kai Havertz. Ilkay Gundogan, Martin Halstenberg et Mattias Ginter seront des options ultérieures si la fusillade entre dans la phase de «mort subite».

Il faudrait soutenir les Allemands précis s’il s’agissait de tirs au but, compte tenu du record historique des deux pays en matière de tirs au but et de l’excellence de Manuel Neuer dans les buts. Cependant, cela dit, l’Allemagne a été assez atroce aux tirs au but lors de l’Euro 2016 contre l’Italie même si elle a remporté le match. D’un autre côté, l’Angleterre a finalement remporté une séance de tirs au but en battant la Colombie lors de la Coupe du monde 2018.

Ce sera certainement un match intéressant entre deux nations qui ne jouent clairement pas à leur meilleur niveau, et qui sait, avec le style défensif de l’Angleterre, cela pourrait facilement être une autre confrontation au penalty entre l’Allemagne et l’Angleterre.