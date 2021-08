Les circonstances extravagantes entourant la situation sportive actuelle de Gervonta Davis

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Gervonta Davis (25-0, 24 KO) représente l’une des plus grosses anomalies de la WBA, un organisme qui, une fois de plus, a promis de régler toutes les situations étranges avec ses multiples titres de champion du monde ; “Après avoir tout gâché”, comme le souligne notre collègue Jorge Lera.

Il se trouve que celui de Baltimore détient le titre de champion du monde WBA des super poids plume, le vrai, mais aussi des ceintures “mondiales” secondaires dans les catégories supérieure, légère et super légère. L’un d’eux a remporté Jesús Cuéllar, un autre Yuriorkis Gamboa et le dernier Mario Barrios. « Un combat, une ceinture mondiale », on pourrait recommander le corps discrédité comme devise.

Dans leur campagne de maquillage périodique pour essayer de nous convaincre qu’ils vont changer, comme cet ex-partenaire à qui vous donnez mille opportunités et finit toujours par vous montrer leur vrai visage décevant, la WBA a exhorté Davis à choisir dans quelle catégorie il veut garder sa ceinture. Ils lui donnent sept jours pour décider quel prix défendre, pour, selon eux, donner aux autres athlètes des opportunités d’atteindre le sommet.

On ne sait rien du retour de Gervonta Davis sur le ring après sa belle victoire en juin avant la limite contre Barrios. Ce que nous savons, ce sont les propos de son manager et mentor, Floyd Mayweather, soulignant qu’il n’affronterait que des boxeurs du cercle d’Al Haymon. Autant de déclarations néfastes pour la boxe et sa philosophie en tant que sport, les meilleurs doivent affronter les meilleurs, à l’image du corps de Gilberto Mendoza et de ses ceintures à volonté.