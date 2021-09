Les circuits de Cronenworth en 9e, les Padres gagnent; Stanek, les Astros dégringolent

Jake Cronenworth a frappé un circuit en solo avec un retrait en neuvième manche et les Padres de San Diego ont battu les Astros de Houston 4-3 dimanche pour prendre deux des trois des leaders de l’AL West.

Cronenworth, un joueur des étoiles pour la première fois cette saison qui a eu des difficultés au marbre récemment, a envoyé un drive au centre droit du releveur Ryne Stanek pour son 20e circuit de la saison. Il s’agissait de son premier coup de circuit en deux ans de carrière et de son deuxième coup sûr gagnant.

Un frappeur plus tôt, Stanek (1-4) a attrapé le popup de Manny Machado derrière le monticule, puis est tombé en arrière, surgissant avec le ballon dans son gant.

Ce jeu a fait sourire Stanek et ses coéquipiers. Il n’avait pas l’air de cette façon quelques instants plus tard lorsque Cronenworth s’est connecté, frappant immédiatement son gant avec sa main droite.

Les Padres ont célébré à la plaque avec une victoire qui les a remis en tête pour la deuxième place de wild card de la NL.

San Diego n’avait pas marqué depuis le premier, lorsqu’il avait pris une avance de 3-1 contre Luis Garcia, l’une des meilleures recrues de l’AL.

Les Astros ont égalé au septième lorsque Yuli Gurriel et Carlos Correa ont marqué sur des lancers consécutifs de Chris Paddack. Gurriel a tourné à gauche sur un terrain de 2-0, son 14e et Correa a frappé la prochaine livraison de Paddack par-dessus la clôture au centre, son 22e.

Le plus proche des Padres, Mark Melancon (4-2) est entré dans un match 3-3 au neuvième et a délivré des buts consécutifs à Kyle Tucker et Gurriel avant de faire en sorte que Correa frappe dans un double jeu. Après avoir fait marcher Jake Meyers, Melancon a éliminé le frappeur pincé Aledmys Diaz.

Paddack a accordé trois points et six coups sûrs en six manches et plus, et n’a eu aucun retrait au bâton ni but sur balles.

Paddack a esquivé de gros problèmes potentiels dans le premier. Jose Altuve a réussi un doublé et Michael Brantley a réussi une erreur de lancer de Cronenworth à l’arrêt-court. Le voltigeur de droite Fernando Tatis Jr. a tenté de faire une prise de côté sur le flyball d’Alex Bregman, mais il est tombé sur un simple qui a amené Altuve.

Tucker, qui a marqué dans chacun des deux premiers matchs de la série, s’est envolé et Paddack a réussi à faire frapper Gurriel dans un double jeu.

Les Padres ont ensuite sauté sur Garcia pour trois points en première manche. Trois des quatre premiers frappeurs ont atteint les buts avant que Wil Myers ne frappe un ballon sacrifice et Eric Hosmer a suivi avec un double de deux points à gauche.

Garcia a accordé trois points et six coups sûrs en plus de six manches, en a retiré cinq sur des prises et a marché un.

MACHADO POLYVALENT

Machado, un joueur de troisième but, a eu un retrait dans le champ droit profond et une aide de sa position normale en quatrième manche. Machado, qui joue souvent à droite peu profonde lorsque les Padres se déplacent contre des frappeurs gauchers, a traqué le ballon de Tucker en profondeur à droite pour la première sortie de la manche, puis, de retour dans le coin chaud, a ganté le sol de Carlos Correa et a lancé au premier pour le troisième sorti.

SALLE DES FORMATEURS

Un jour après avoir commis une faute sur son genou gauche, Yordan Alvarez n’était pas dans l’alignement des Astros, mais il a réussi un coup pincé, retirant des prises au septième. Il souffrait tellement samedi soir qu’il a fallu l’aider à quitter le terrain. L’équipe a déclaré que les rayons X étaient négatifs et qu’Alvarez avait un genou meurtri.

SUIVANT

Astros: RHP Lance McCullers Jr. (10-4, 3,20) devrait débuter lundi soir lors du match d’ouverture d’une série de trois matchs à domicile contre Seattle. Les Mariners contreront avec LHP Yusei Kikuchi (7-7, 4.12.

Padres : Je n’ai pas nommé de partant pour le premier match de mardi soir d’une série de deux matchs à domicile contre les Angels.