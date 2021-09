Les circuits de Harper, rallient les Phils à 7 dans une victoire de 17-8 contre les Cubs

Bryce Harper continue de gagner ces “MVP!” chants à Philly.

Harper a doublé pour entamer un rallye égal à sept points en quatrième manche, a marqué le feu vert en sixième et a scellé la victoire 17-8 des Phillies de Philadelphie contre les Cubs de Chicago jeudi soir avec un trois points. home run dans le septième.

La candidature de Harper’s NL MVP – les fans de Philly l’appellent MV3 – est en plein essor.

La poussée des séries éliminatoires de Philadelphie est également vivante, de manière improbable, étant donné le début de celui-ci.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Les Phillies ont trois matchs de retard sur Atlanta – il a plu jeudi – dans l’Est de la NL avec 16 matchs à jouer cette saison et 2 1/2 matchs derrière St. Louis pour la deuxième wild card. San Diego et Cincinnati mènent également Philadelphie dans la course aux jokers.

Avec Harper aussi sexy que possible, les Phillies peuvent-ils encore être comptés?

Chaque équipe a marqué sept points en une manche, les Cubs prenant une avance de 7-0 en troisième contre une paire de releveurs dans un match de l’enclos qui semblait se diriger vers une défaite qui écraserait la saison de Philadelphie.

Entrez Harpiste.

La troisième année de son contrat de 330 millions de dollars sur 13 ans a été la meilleure à ce jour.

Les Phillies ne veulent pas le gaspiller.

“Je n’y pense jamais comme si nous ne voulions pas gâcher la saison de quelqu’un”, a déclaré le manager Joe Girardi. “Nous sommes tous impliqués dans cela, non? Et le jeu est toujours, pour moi, à propos de notre équipe. Mais c’est une grande raison pour laquelle nous avons traîné, juste à cause de la saison qu’il a eue et des 2 derniers 1/ 2 mois, quoi qu’il ait fait. C’est incroyable à regarder.”

Ajoutez celui-ci à la bobine de surbrillance.

Harper a doublé et marqué au quatrième quart, prolongeant sa séquence de coups sûrs à 12 matchs. Il est entré dans le match avec une frappe de 0,400 (30 pour 75) avec huit doubles, neuf circuits, 21 points produits, 18 points et 1,356 OPS au cours de ses 20 derniers matchs.

Harper a frappé à nouveau dans le quatrième contre le vainqueur de 14 matchs Kyle Hendricks – le double de deux points produits d’Andrew McCutchen a porté le score à 7-5 – et a marché pour charger les buts avec deux retraits lors de son deuxième au bâton de la manche.

JT Realmuto, qui a frappé le circuit solo égalisateur lors de la huitième manche de la victoire 6-5 de mercredi, a de nouveau livré avec un simple de deux points au milieu de Michael Rucker qui l’a égalé à 7.

L’enclos tremblant a lancé trois manches sans but, donnant à Harper plus de temps pour se démarquer.

Harper a doublé un point produit dans l’autre sens pour laisser Manuel Rodriguez (3-3) avec un retrait en sixième pour une avance de 8-7. Didi Gregorius a tranché un simple à peu près au même endroit que le coup sûr de Harper et a produit deux, et les Phillies menaient 10-7.

Puis vint la finale.

Harper a fracassé son 33e circuit de la saison dans le deuxième pont au septième, un tir de trois points sur Rex Brothers pour une avance de 15-8. Le Phillie Phanatic a dansé sur la pirogue et a pompé ses bras verts à fourrure en l’air alors que les fans scandaient “MVP!”

Harper a remporté le MVP 2015 de la Ligue nationale avec une équipe des Nationals de Washington qui a raté les séries éliminatoires. Il ne manquera peut-être pas l’un ou l’autre d’ici la fin de la saison.

Hector Neris (3-6) a obtenu la victoire en deux manches de relève.

LES CUBS s’effondrent

Patrick Wisdom a réussi un doublé de deux points et Matt Duffy a frappé un circuit de trois points contre JD Hammer en troisième pour une avance de 7-0. Les Cubs ont réussi cinq coups sûrs, ont marché trois fois, Ian Happ a été touché par un lancer et ils ont envoyé 12 frappeurs au marbre en manche.

Willson Contreras a frappé un circuit en solo pour centrer Hector Neris au septième et c’était 10-8.

SOUVENIR DE RÈGLEMENT

Les Phillies ont hissé un drapeau « RULY » pour le regretté propriétaire de l’équipe Ruly Carpenter. Carpenter est décédé ce week-end à 81 ans. Il possédait l’équipe lorsque les Phillies ont remporté leur première Série mondiale en 1980.

SUIVANT

Les Cubs n’ont pas nommé de partant pour le premier d’une série de trois matchs à Milwaukee. RHP Adrian Houser (9-6, 3,25 ERA) prend le monticule pour les Brewers.

Les Phillies se rendent à New York pour trois contre les Mets. Le RHP Zack Wheeler (13-9, 2,86 ERA) et ses 225 meilleurs retraits au bâton prennent le monticule contre le New York RHP Taijuan Walker (7-9, 4,29).