Les circuits de Will Smith et les Dodgers remportent leur deuxième match en prolongation de la saison

Dans un jeu avec plus d’une curiosité de la part de l’offensive du Dodgers Los Angeles, l’équipe californienne a réussi à briser l’un des plus hauts murs auxquels elle a été confrontée lors de la saison 2021.

Après avoir perdu une avance de quatre points en septième manche, ils se sont ralliés pour tenir le coup et ont ensuite remporté de manière sensationnelle leur deuxième match en manches supplémentaires de la saison.

Les Dodgers, qui n’a pas eu de chance en jouant des manches supplémentaires, archivait avant son premier match de la série contre les Mets de New York une victoire en 13 matchs qui ont dépassé la neuvième manche.

Hier soir, la cravate a annoncé un résultat désastreux. L’équipe avait une fiche de 6-8 lorsqu’en septième manche, le match était à égalité. Et l’offensive avait encore une fois été improductive avec les porteurs de ballon.

C’était un double meurtre – #Dodgers a exorcisé leurs démons d’une manche et d’une manche supplémentaire grâce à la nouveauté de Will Smith à l’ère Manfred… un HR de départ à deux manches. https://t.co/jRKWHMT5ul – Bill Plunkett (@billplunkettocr) 14 août 2021

Dans les neuf manches réglementaires, 1-7 lorsque les hommes ont été trouvés en position de score. Les quatre races, voilà une curiosité. Un seul était RBI par coup sûr (Corey Seager en première manche.). Les trois autres, des sommets sacrificiels avec un homme dans l’antichambre.

Dans le dixième (le Dodgers ils n’avaient pas gagné de match à la 10e manche) a commencé Max Muncy en deuxième position. Au bâton le troisième bois de la nuit et le receveur Will Smith.

Entretien d’après-match avec @ will_smith30 après que ses RH décisifs ont donné aux @Dodgers une victoire cruciale à Citi Field dans notre @MLBNetwork Showcase Game. @MLB pic.twitter.com/kVK6PpzNm3 – Jon Morosi (@jonmorosi) 14 août 2021

Le compte atteint 3-2. À ce compte et à 2-1, Will avait déjà six circuits produits (les comptes dans lesquels il frappe le plus de circuits). Mais contre lui, il n’avait jamais dépassé les barrières en dehors des neuf manches de jeu régulières.

L’histoire allait changer radicalement.

Will Smith – Los Angeles Dodgers (16) pic.twitter.com/FPSxn5gDm7 – Vidéos RH MLB (@MLBHRVideos) 14 août 2021

Le sixième lancer de Jeurys Familia était un mauvais plomb à 95 mph, mais un très mauvais coup. Le droitier a fait un ajustement incroyable, coupant ses bras sur la balançoire et frappant la balle du sol bien près du drapeau de faute du champ gauche. Les 394 pieds parcourus étaient suffisants pour mettre les numéros définitifs et gagnants au tableau.

Cette victoire sera-t-elle le début de la modification du résultat anémique des matchs de plus de neuf manches ?

Pour vous donner une idée de ce qui arriverait aux Dodgers dans cette section, l’équipe joue 66-33, .667 en neuf manches. Les Giants de San Francisco, l’équipe la plus victorieuse de la saison, n’ont atteint que 0,647.