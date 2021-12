Les citations les plus inspirantes de Christina Aguilera sur la vie, l’autonomisation et plus

Aguilera a toujours été extrêmement bruyant et favorable à la communauté LGBTQ +.

« Ce sont des gens avec qui j’ai grandi et qui sont brillants, talentueux et forts qui méritent également que leur voix soit entendue et pour laquelle ils se battent », a déclaré Christina dans une déclaration à Paper. « J’adore passer du temps avec mes petites amies proches et mes amis masculins, qui se trouvent être mes amis homosexuels … Juste du bon temps de qualité avec des gens qui ont les pieds sur terre. »

« Vous devez vous connecter avec les bonnes personnes qui apportent certaines énergies dans votre vie », a expliqué Aguilera au magazine. Et avoir la capacité de laisser aller beaucoup de choses qui vous ont blessé. C’est une grosse affaire.