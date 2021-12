Les citations les plus inspirantes de Dwayne Johnson sur la vie, la famille et le succès

« Jusqu’à ce moment-là, j’avais boudé sur le canapé en regardant la télévision trash », a expliqué l’interprète de Hobbs & Shaw dans Esquire. « J’ai décidé sur-le-champ que, même si ce n’était pas dans le football, le monde allait quand même m’entendre. C’est à peu près là que ma carrière de catcheur a commencé. »

« Il y a donc eu un grand moment de clarté vers 2010 – j’ai juste senti que, oui, cela ne fonctionnait pas », a révélé l’artiste de Mummy Returns à Esquire. « Je dois arrêter, réajuster, réévaluer et changer tout ce qui m’entoure – et je dois prendre une photo de plus, mais au moins je vais prendre une photo avec moi-même. »

« Au moment où » The Rock « est né, je savais que cela fonctionnerait. L’échec n’était tout simplement pas une option », a déclaré Johnson à Esquire.