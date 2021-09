Les citoyens australiens se lèvent, descendent dans la rue contre les passeports vaccinaux, la tyrannie du COVID ⋆ 10z viral

in

Les citoyens australiens sont descendus dans les rues de Melbourne dans une révolte massive contre la tyrannie du COVID-19, signifiant le râle de l’agenda mondialiste alors que le monde regarde une population opprimée se battre pour retrouver sa liberté dans le Land Down Under.

Une situation remarquable se déroule actuellement à Melbourne, en Australie, où des milliers et des milliers de manifestants contre la tyrannie anti-COVID sont descendus dans la rue dans une grande révolte contre le gouvernement. Des vidéos faisant surface en ligne révèlent des affrontements majeurs entre des citoyens et des agents des forces de l’ordre portant des masques anti-émeute, qui luttent pour freiner la foule agitée cherchant à restaurer les libertés qu’ils avaient autrefois avant l’application impitoyable de l’une des pandémies de COVID-19 les plus totalitaires réponses que le monde n’a jamais vues.

Les manifestations surviennent peu de temps après que le gouvernement a décidé de fermer l’industrie de la construction pendant deux semaines en raison de l’opposition aux mandats de vaccination. (LIRE LA SUITE: Le gouvernement australien va saisir 24 000 enfants, les vacciner sans parents présents dans un stade massif)

#Melbourne #Australia Des commerçants protestent contre le fascisme médical du gouvernement pour @DanielAndrewsMP, le dictateur paranoïaque Dan répond en fermant l’industrie de la construction pendant 2 semaines. Cela ne finira pas bien pour le gouvernement. Regardez cet espace : pic.twitter.com/2zaZzW0xhv – Patrick Henningsen (@21WIRE) 21 septembre 2021

L’Australie se soulève. C’est ce qui arrive lorsque vous appliquez l’apartheid médical à la vie des gens et que vous leur enlevez la liberté. Ils chantent “Every day” et ils protesteront Every day.#Everyday #NoVaccineMandates #NoVaccinePassport pic.twitter.com/Q3DL0mDxAY – Shaun (@skbytes) 21 septembre 2021

Le gouvernement australien a fait l’objet de nombreuses critiques et condamnations en raison des politiques instituées au nom de la lutte contre le coronavirus, qui ont décimé les libertés civiles des citoyens à travers le pays. (LIRE LA SUITE : AUSTRALIE : le premier ministre de l’époque victorienne déclare que les blocages ne suffisent pas, « Nous allons bloquer les personnes qui ne sont pas vaccinées »)

Dan Andrews, le premier ministre de l’État australien de Victoria, a suscité la colère lorsqu’il a récemment déclaré que le pays ne se contenterait pas de garder les gens « enfermés » et commencera à s’assurer que les personnes qui n’ont pas pris de vaccin COVID sont « enfermées » vie normale, a rapporté le fichier national.

Des manifestants mandatés par le vaccin anti-Covid se sont révoltés et ont attaqué la police à Melbourne, en Australie. Le gouvernement de l’État de Victoria a exigé que tous les travailleurs de la construction soient vaccinés d’ici la fin de cette semaine et a fermé les chantiers de construction. pic.twitter.com/bRbWk55WWt – Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) 21 septembre 2021

Votre rappel régulier qu’il n’y a pas de pouvoir gouvernemental. Quand même 3 à 5 % de la population dit simplement « non », le gouvernement est désespérément en infériorité numérique. Il s’agissait d’une protestation contre les blocages en Australie. La police leur a dit de rentrer chez eux. Ils ont dit “non”. pic.twitter.com/WFffzehyL7 – Spike Cohen (@RealSpikeCohen) 18 septembre 2021

Suite à la mise en œuvre d’une surveillance d’État tyrannique, de confinements, de vaccinations forcées, de règles sur les masques, de séparations familiales, de camps de concentration COVID-19 et de chasses à l’homme à l’échelle nationale pour les contrevenants au mandat, le gouvernement australien n’a jamais subi autant de pression pour revoir son approche, aussi énorme des foules de citoyens australiens se tiennent devant le Parlement pour exiger des changements immédiats et drastiques. (LIRE LA SUITE: Tendances du « nouvel ordre mondial » sur Twitter après que le tsar australien COVID a décrit le traçage des contrats « dans le nouvel ordre mondial »)

Ils sont de retour: les travailleurs de Melbourne Union Construction protestant contre les mandats de vaccination atteignent le Parlement. Hier, l’Australie a averti que tous les manifestants du vaccin seraient traités comme des émeutiers. pic.twitter.com/6DY4o73lL2 – Alexander Higgins (@kr3at) 21 septembre 2021

Des images effrayantes d’Australie. Au moins, ils se lèvent enfin et résistent. pic.twitter.com/ayHEpOPNKB – Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) 21 septembre 2021

Pendant ce temps, les avocats australiens se préparent à porter plainte devant la Cour suprême contre les vaccinations forcées et gagnent du terrain au fur et à mesure que le processus se déroule. En attendant, le gouvernement fait face à l’épreuve du temps alors que le monde regarde en suspens, se demandant quelles mesures le gouvernement prendra ensuite. Si les efforts du peuple australien portaient leurs fruits, cela porterait certainement un coup majeur à l’agenda mondialiste, car divers gouvernements occidentaux ont fait écho aux politiques de l’Australie sous couvert de lutte contre le COVID-19. (LIRE LA SUITE : VIDÉO : Australian Broadcasting Corporation diffuse une étrange scène satanique pendant une diffusion bâclée)