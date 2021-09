Les citoyens britanniques bénéficieront de services fiscaux de cryptographie gratuits de Crypto.com

in

Crypto.com, anciennement connu sous le nom de Monaco, est un site Web de crypto-monnaie basé à Hong Kong. Crypto.com a été fondé en 2016 et compte désormais plus de 3 millions d’utilisateurs dans le monde. Avec le lancement d’un échange crypto en 2019, Crypto.com a commencé à offrir de nombreux services tels que des portefeuilles mobiles, des cartes visa MCO, des services d’investissement crypto, des jetons crypto, des cartes de débit et divers autres services basés sur la blockchain.

Crypto.com Tax est l’un de ces services qui traite de la crypto-monnaie et propose de déposer des taxes crypto à un coût nul. Le dépôt d’une taxe cryptographique compliquée devient facile avec le service gratuit offert par Crypto.com Tax. Crypto.com affirme que son service aidera les utilisateurs à générer des rapports fiscaux organisés et précis.

Le service fournit également des détails sur les transactions, des enregistrements des gains et des pertes en capital, ainsi que des transactions imposables et non imposables liées à la crypto-monnaie.

La plateforme est simple d’utilisation. Les utilisateurs peuvent importer l’historique des transactions des crypto-monnaies de plus de 20 échanges pris en charge par crypto.com simplement en téléchargeant un fichier CSV. L’application Crypto.com peut fournir un service similaire en utilisant la synchronisation API avec les principales plates-formes.

Crypto.com Tax fournit ensuite une estimation rapide des gains et des pertes, des taxes sur les transactions cryptographiques, etc. en utilisant la méthode de calcul du partage des parts. Le rapport peut être téléchargé dans un format de déclaration à des fins de déclaration fiscale.

Le service est désormais disponible pour les utilisateurs britanniques à un coût nul. Les services fiscaux de Crypto.com sont adaptés et personnalisés conformément aux exigences fiscales du Royaume-Uni. Crypto.com a travaillé avec des fiscalistes et des conseillers financiers pour développer un calcul fiscal logique conforme aux directives et aux lois du Royaume-Uni pour le dépôt d’une taxe cryptographique.