Les citoyens britanniques ont perdu plus de 200 millions de dollars à cause de la fraude cryptographique cette année

Le taux de fraude par crypto-monnaie au Royaume-Uni est en augmentation, les victimes ayant perdu plus de 146 millions de livres sterling (200 millions de dollars) au cours des neuf derniers mois, a rapporté Bloomberg lundi.

Fraude cryptographique au Royaume-Uni

Selon un communiqué envoyé par courrier électronique par la police de la ville de Londres, le pays a connu une augmentation des crimes liés à la cryptographie depuis le début de l’année, avec un total de 7 118 cas signalés au centre national de signalement du Royaume-Uni pour fraude et cybercriminalité.

Le rapport indique également qu’il y a une augmentation de 30% du montant des fonds perdus en 2021 par rapport à l’année précédente, la plupart des victimes étant âgées de 18 à 45 ans.

Les fraudeurs attirent leurs victimes en utilisant de fausses offres de célébrités pour capturer leurs intérêts. La police a noté qu’environ 79% des plaintes concernant les faux endossements et propositions sont liées à la cryptographie.

« Être plus en ligne signifie que les criminels ont une plus grande opportunité d’approcher des victimes sans méfiance avec des opportunités d’investissement frauduleux », a commenté Craig Mullish, inspecteur en chef temporaire.

Toujours sur le taux de fraude croissant au Royaume-Uni, le Financial Ombudsman Service (FOS) du pays a récemment signalé une augmentation drastique des plaintes pour délits liés à la crypto-monnaie au premier trimestre de l’exercice 2021/22, passant de 3 028 à 5 025 cas.

Commentant le taux croissant d’escroqueries cryptographiques, Nausicaa Delfas, directeur général et médiateur en chef, a déclaré :

« Bien que les crypto-monnaies soient des investissements non réglementés, le service de médiation peut examiner les plaintes concernant les prestataires bancaires qui refusent de rembourser les consommateurs qui estiment avoir été victimes d’une fraude ou d’une escroquerie en matière de crypto-monnaie »

Plus de 400 millions de dollars perdus au premier trimestre

Pendant ce temps, Coinfomania a signalé que l’espace cryptographique avait perdu une valeur totale de 432 millions de dollars au profit de pirates et de stratagèmes frauduleux au cours du premier trimestre de l’année.

Selon les données recueillies par la startup d’analyse Blockchain, CipherTrace, les piratages et fraudes liés à DeFi Les piratages et escroqueries liés à DeFi représentaient plus de la moitié de la valeur totale perdue dans l’espace crypto au cours des quatre premiers mois de 2021, atteignant un total de temps record de 240 millions de dollars.