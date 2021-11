Les citoyens de l’UE vivant au Royaume-Uni sont trois fois plus susceptibles de dormir dans la rue que les Britanniques | Royaume-Uni | Nouvelles

La recherche menée par Crisis, et dirigée par l’Université Heriot-Watt et l’Institute for Public Policy Research, est la première du genre à explorer l’ampleur, les causes et l’impact du sans-abrisme vécu par les personnes de l’Espace économique européen (EEE) qui ont ont élu domicile en Grande-Bretagne. Il a révélé que la perte d’emploi était la principale raison pour laquelle les Européens vivant en Grande-Bretagne se sont retrouvés sans abri.

Sur tous les sans-abri en Grande-Bretagne, 22 200 sont originaires des pays de l’EEE, soit environ neuf pour cent du total.

Les citoyens de l’EEE en Grande-Bretagne ont été touchés de manière disproportionnée par les pertes d’emplois au cours des 18 derniers mois, selon l’étude.

En mars 2020, avant la pandémie, 25 % des sans-abri ressortissants de l’EEE étaient au chômage.

Ce chiffre a bondi à 52 pour cent en hiver.

LIRE LA SUITE:

Maman obligée de choisir entre faire la vaisselle et donner le bain à ses enfants

Pour ceux qui ont récemment dormi dans la rue, environ la moitié ont cité la perte d’emploi et les difficultés financières comme cause.

Pour les Européens sans domicile qui occupaient un emploi, le travail précaire et abusif était un problème courant, 28 % des personnes étant contraintes de supporter des conditions d’emploi inacceptables telles que travailler sans contrat et avoir un employeur abusif.

Beaucoup étaient payés en dessous du salaire minimum ou n’étaient pas payés du tout.

Pour ceux qui ont récemment vécu l’itinérance, près de la moitié n’avaient aucun revenu, 87 pour cent vivant en dessous du seuil de pauvreté standard.

Jon Sparkes, directeur général de Crisis, a déclaré : « Cette recherche met en lumière le fait que cette fondation n’est tout simplement pas là pour de nombreuses personnes qui ont élu domicile en Grande-Bretagne.

« Il est inacceptable que des personnes originaires d’autres pays européens vivent l’itinérance ici et ne puissent pas accéder au système de soutien lorsqu’une perte d’emploi ou un problème de santé survient.

M. Sparkes a ajouté: « Ils veulent contribuer à leurs communautés et étant donné la pénurie de travailleurs dans certaines industries en ce moment, permettre aux gens de le faire fera non seulement une différence pour notre pays, mais fera également une différence pour ces personnes et garantira ils peuvent laisser l’itinérance derrière eux pour de bon.

Un dormeur dans la rue d’un État membre de l’UE qui a participé à la recherche a déclaré : « J’ai travaillé pour une personne pendant sept mois et c’est là que j’ai dormi et reçu de la nourriture.

« Cependant, je n’ai pas eu d’argent. »

A NE PAS MANQUER :

Armée SNUBS Extinction Rébellion [REVEAL]

Kate et William – « j’avais l’impression de les connaître depuis des années ». [REPORT]

Meghan et Harry se font tirer un tapis sous eux [ROYALS]

Le dormeur dans la rue a ajouté : « Je n’ai pas eu d’argent après sept mois de travail. C’est pourquoi j’ai été essentiellement obligé de vivre dans la rue… c’était très dur.

Selon les derniers chiffres du gouvernement, collectés à l’automne 2020 et publiés en février 2021, en Angleterre, on estime que 2 688 personnes dorment dans la rue en une seule nuit.

Le sommeil agité au Royaume-Uni a augmenté de 52% depuis 2010.

Le nombre de personnes enregistrées comme sans-abri en Grande-Bretagne dépasse les 220 000 personnes.

Environ 12 millions de personnes au Royaume-Uni vivraient dans la pauvreté, dont cinq millions d’enfants.