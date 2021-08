Les civilisations avancées pourraient obtenir de l’énergie des trous noirs et nous pouvons les détecter

29/08/2021 à 10:00 CEST

Des recherches développées à l’Université nationale Tsing Hua de Taïwan suggèrent qu’une civilisation stellaire bien plus avancée que l’humain pourrait être cachée à nos yeux à travers une sphère Dyson.

La La sphère Dyson n’est pas l’étoile de la mort connue du film Star Wars, mais il présente quelques similitudes qui nous permettent d’imaginer ce qui pourrait se passer en dehors de notre capacité technologique à détecter d’autres civilisations.

Une sphère de Dyson est une sorte de coque artificielle qui entoure une étoile et utilise le rayonnement émis par celle-ci pour générer de l’énergie.

La sphère de Dyson est beaucoup plus grande que l’étoile de la mort, mais elle fonctionne sur le même principe : une coquille qui entoure une énorme source d’énergie.

Des chercheurs taïwanais soutiennent, dans un article publié dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, que ongle civilisation avancée

Civilisation stellaire

Civilisation stellairePar civilisation avancée, les chercheurs entendent une civilisation stellaire selon l’échelle de Kardashev, qui mesure le niveau d’avancement technologique d’une civilisation en fonction de la quantité d’énergie qu’elle peut utiliser.

La mesure, proposée par l’astronome soviétique Nikolai Kardashev en 1964, envisage trois civilisations avancées possibles, toutes hypothétiques.

Le premier serait capable d’utiliser et de stocker toute l’énergie disponible sur votre planète. La seconde pourrait exploiter toute l’énergie de votre système planétaire. Et le troisième serait capable de profiter de toute l’énergie de la galaxie qu’il habite.

La logique suggère que plus une civilisation atteint de développement technologique, plus elle aura besoin d’énergie. Après avoir exploité toute l’énergie de votre planète, vous devrez vous rendre sur votre étoile et construire une sphère Dyson autour d’elle.

Le niveau technologique de notre humanité est encore loin d’être au premier niveau de l’échelle de Kardashev : peut-être dans 300 ans nous serons en mesure d’exploiter toute l’énergie potentielle de la Terre.

Soleil caché

Soleil cachéLorsque nous atteignons ce niveau et avons besoin de plus d’énergie, Kardashev estime que nous aurons besoin de 10 000 000 000 de fois plus d’énergie pour devenir une civilisation stellaire comme celle qui pourrait actuellement être cachée derrière une sphère Dyson.

Une étoile située dans une sphère de Dyson serait cachée à nos télescopes, donc s’il y en avait une, nous n’en aurions pas de nouvelles directes.

La civilisation qui aurait vécu là-bas, nous ne pouvions pas non plus la percevoir car, même si la sphère de Dyson générait un rayonnement infrarouge équivalent à l’énergie générée par l’étoile cachée, elle aurait un spectre similaire à celui d’un corps noir. Rien qui attirerait particulièrement notre attention.

Plus loin : devant un trou noir

Plus loin : devant un trou noirDes chercheurs taïwanais ont introduit un nouveau terme dans l’équation : ils se sont penchés sur les trous noirs, l’une des sources d’énergie les plus importantes et les plus stables de l’univers.

S’il y avait eu une civilisation stellaire (deuxième sur l’échelle de Kardashev), ils considèrent qu’elle aurait pu envisager d’exploiter toute cette énergie. Et ça change tout, pour qu’on puisse le détecter.

Ils ont analysé des trous noirs de trois tailles différentes et en ont déduit qu’un trou noir peut être une source prometteuse d’énergie plus efficace qu’une étoile ne peut en fournir.

En fait, l’énergie d’un trou noir stellaire de 20 masses solaires pourrait fournir la même quantité d’énergie que les sphères de Dyson d’environ 100 000 étoiles.

Même si un trou noir supermassif était exploité, l’énergie qu’il pourrait fournir pourrait être encore 1 million de fois supérieure.

Sphère Dyson

Sphère DysonPour cela, il lui faudrait aussi une sphère Dyson qui entoure tout le trou noir, pour capter toute l’énergie qu’il émet. Si cela s’est vraiment produit quelque part dans l’univers, alors nous sommes en mesure de le découvrir.

Des scientifiques taïwanais calculent que même si cette sphère de Dyson pouvait exploiter toute l’énergie émise par un trou noir, elle subirait toujours une perte de chaleur. Et que l’on pourrait percevoir et déduire qu’une civilisation est dans son environnement.

Cette structure, cependant, nous n’avons pas détecté, mais les scientifiques taïwanais montrent dans leur article qu’il est possible de le faire, même s’il n’y a pas de lumière visible qui traverse cette sphère Dyson.

C’est la grande révélation de son œuvre, car pour la première fois elle permet de supposer que, si nous existions, nous serions en mesure de confirmer ce que nous avons toujours soupçonné : que nous ne sommes pas seuls dans l’univers. Et maintenant nous savons comment arriver à cette découverte, si votre hypothèse est correcte.

La clé est de détecter la perte de chaleur qui serait nécessairement évacuée de la supposée sphère de Dyson : nous pourrions le faire avec les télescopes actuels, en utilisant le même système de détection qui nous permet de trouver des exoplanètes, souligne Universe Today.

Référence

Image du haut : Vu presque depuis le bord, le disque de gaz turbulent qui tourne autour d’un trou noir prend une apparence folle à double bosse. L’extrême gravité du trou noir modifie les chemins de la lumière provenant de différentes parties du disque, produisant l’image déformée. Crédit : NASA Goddard Space Flight Center / Jeremy Schnittman.