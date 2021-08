Les classements de puissance des espions, des mensonges et des alliés après l’ep. 1

in

Sont-ils le meilleur appariement complet ici? Non, mais ils ont remporté le défi initial cette semaine. Celui-ci impliquait que les concurrents américains s’attachent à un tas de briques et doivent être libérés par un joueur international qui devient alors leur partenaire. Les paires ont ensuite dû trouver le bon code pour ouvrir un coffre-fort, suivi d’une course jusqu’à la ligne d’arrivée.

Bien sûr, Aneesa a tout de suite compris que les chiffres et les lettres sur les côtés des briques aideraient plus tard avec le code du coffre-fort (sérieusement, pour les concurrents qui n’ont pas compris… allez !), alors ils a terminé premier et a composé ce qu’on appelle l’Agence.

Je pense qu’ils se disputeront, à tout le moins.