Les classements des cinq ligues majeures, en cours d’examen

Les cinq grandes ligues européennes ont atteint la troisième pause pour les équipes nationales et il est temps de revoir les classements de LaLiga, Ligue 1, Serie A, Bundesliga et Premier League: La Real Sociedad, le PSG, Napoli, le Bayern et Chelsea sont les leaders provisoires et les équipes les plus en forme du continent. Précisément l’équipe de Thomas Tuchel, actuel champion de Ligue des Champions, fait partie des grands aspirants à détrôner Manchester City de Pep Guardiola et devenir le nouveau champion britannique : ils sont leader avec 26 points..

En ce qui concerne le football espagnol, les hommes d’Imanol Alguacil sont l’une des équipes les plus en forme : ils ajoutent 12 matchs consécutifs sans perdre et ont ajouté 28 des 36 derniers points. Malgré avoir perdu Mikel Oyarzabal sur blessure dans cette période entre les pauses de sélection, l’équipe txuri-urdin a affiché un niveau de jeu élevé et est décisive dans les deux domaines : Nous parlons de la troisième équipe la moins bien notée (8) et de la cinquième équipe la mieux notée (19).

En Ligue 1, le PSG continue de confirmer son favoritisme après un marché estival marqué par l’arrivée de joueurs de la stature de Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et surtout Leo Messi.. L’Argentin complète un casting de luxe dans lequel Neymar et Mbappé sont les deux autres grandes stars de l’équipe. Ceux de Mauricio Pochettino ont signé 11 victoires, un nul et une défaite et ils mènent avec une fenêtre de 10 points sur Lens.

Naples, la grande surprise de la saison ; Bayern, sur votre ligne

Les hommes de Luciano Spalletti sont l’une des équipes révélations de la saison 2021/22 et la seule équipe, avec l’AC Milan, avec qui il co-dirige, à rester invaincue dans les cinq grands championnats.. Il signe le meilleur départ de son histoire avec 32 points sur 36 possibles ; Ou c’est pareil : 10 victoires et 2 nuls lors des 12 premiers matchs de Serie A. Avec Victor Osimhen parmi les grands joueurs, Naples a déjà déposé sa candidature pour le titre.

Finalement, L’équipe allemande continue de démontrer sa grande autorité en Bundesliga, désormais avec Julian Nagelsmann sur le banc : les Bavarois ajoutent 28 points sur 33 possibles et maintiennent une distance de quatre unités avec le Borussia Dortmund de Marco Rose., l’une des rares équipes à pouvoir défier l’équipe bavaroise pour le trône. Lewandowski reste en tête et compte 13 buts à ce jour dans le championnat.