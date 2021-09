Les classements les plus sérieux de la boxe éliminent Oscar Valdez de leurs listes

Plusieurs des publications indépendantes, certaines plus et d’autres moins, qui publient des listes périodiques dans le monde de la boxe ont décidé de retirer le champion du monde des super poids plume WBC Oscar Valdez de leurs classements.

Tellement de L’anneau Quoi TBRB (Conseil de classement transnational de boxe) ont exclu Valdez, au moins pour quelques mois, de leurs listes après le positif du Mexicain avant son combat de défense mondiale contre Robson Conçeiçao.

Il est curieux que les magazines, les sites Web et les projets en dehors du statut officiel des organisations, tels que la WBC ou les commissions sportives susmentionnées, soient plus sérieux que les agents internes du monde de la boxe, qui font souvent de gros dégâts à la boxe elle-même et se comportent comme Des chevaux de Troie, discréditant un sport qui a besoin de propreté et de transparence.