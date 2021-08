Les classements M. Night Shyamalan et « vieux »

in

Images universelles

Sean est rejoint par Van Lathan pour discuter du dernier film de Shyamalan et classer ses meilleurs et pires films de tous les temps

En juillet, le scénariste-réalisateur parfois acclamé, parfois controversé, parfois carrément vilipendé, M. Night Shyamalan a sorti son 14e long métrage, Old. Le co-animateur de Higher Learning et la moitié des Midnight Boys sur le Ringer Podcast Network, Van Lathan, rejoignent Sean pour parler de tout ce qui concerne Shyamalan, de ses meilleurs films à ses pires et de tout le reste.

Hôte : Sean Fennessey

Invité : Van Lathan

Producteur : Bobby Wagner

