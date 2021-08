Les classements NBA2k22 et espagnol révélés

20/08/2021 à 18:11 CEST

La NBA continue de s’échauffer pour la nouvelle saison, également dans le domaine des jeux vidéo. Mercredi, la célèbre franchise 2K a révélé certaines des notes des joueurs, ainsi que ceux des 10 joueurs avec le score le plus élevé et celui des Espagnols qui disputeront cette année la meilleure ligue de basket au monde. LeBron James, Kevin Durant, Antetokounmpo et Stephen Curry seront les joyaux de la couronne de NBA 2K22, partageant la première position avec une moyenne de 96.

C’est ainsi que les joueurs du Top 10 restent en # NBA2K22 ⭐ Quel serait votre haut idéal ? Êtes-vous d’accord avec le nôtre? #2KRatings pic.twitter.com/VyiqwVtAyb – NBA 2K Espagne (@ NBA2KEspana) 18 août 2021

Le top 10 des joueurs avec la meilleure note du célèbre jeu vidéo est complété par Kawhi Leonard (95 ovr), Nikola Jokic (95 ovr), Joel Embiid (95 ovr), Luka Doncic (94 ovr), James Harden (94 ovr) et Damian Lillard (94 ovr).

Serge Ibaka sera à nouveau le joueur espagnol avec la meilleure note, suivi de Ricky Rubio. Le centre des Clippers aura une moyenne de 79 et Masnou de 78. Les deux joueurs sont un cran au dessus des autres, car les prochains sur la liste sont Marc Gasol et les frères Hernangómez, tous avec un score de 75. Les débutants Usman Garuba et Santi Aldama ont obtenu une valorisation de 72 et 70, respectivement.

Voici nos notes de joueurs , et un premier aperçu de @rickyrubio9 🔥 Que pensez-vous des moyennes qu’ils auront en 2K22 ? #2KRatings pic.twitter.com/wxxkIF6VHL – NBA 2K Espagne (@ NBA2KEspana) 18 août 2021

La WNBA a également publié le classement des meilleurs joueurs de la Ligue américaine de basket-ball, élevant Brianna Stewart, l’attaquante du Seattle Storm, en tant que star féminine du jeu vidéo avec une moyenne de 95. A’ja Wilson et Jonquel Jones suivent de près avec un score de 94, et Candace Parker et Brittney Grinder terminent le top 5 avec des scores de 93 et ​​92, respectivement.