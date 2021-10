Les classes, environnements, sorts et mécanismes de mêlée de Tiny Tina’s Wonderlands révélés

De nombreux nouveaux détails de gameplay ont été fournis pour Les pays des merveilles de la petite Tina.

Aujourd’hui, Gearbox Software nous donne des détails sur les classes Stabbomancer et Brr-zerker, de nouveaux environnements magiques comme Butt Stallion’s Castle, un aperçu des sorts et des mécanismes de mêlée, et bien plus encore.

Dans Tiny Tina’s Wonderlands, vous pouvez créer votre propre héros grâce à la personnalisation de l’apparence et à un système multiclasse qui vous permet de mélanger et de faire correspondre six arbres de compétences de personnages différents. Deux de ces classes incluent les Stabbomancer et Brr-Zerker susmentionnés.

Les Stabbomancers sont des assassins sournois et concentrés sur les coups critiques qui utilisent des lames tourbillonnantes magiques et peuvent disparaître dans l’ombre à volonté. Ils peuvent également exploiter les faiblesses d’un ennemi pour l’abattre furtivement avant de savoir ce qui s’est passé.

Les Brr-Zerkers sont des meurtriers infusés de givre dont la puissance de feu peut être combinée avec des attaques de mêlée. Au combat, ils aiment se battre de près et personnellement, prenant position sur les lignes de front.

En plus d’un aperçu de deux des classes, vous trouverez des informations sur les environnements, notamment les forêts de champignons, les criques de pirates et un large éventail de lieux dans les pays des merveilles. Ces environnements comportent leurs propres missions d’intrigue, quêtes secondaires, ennemis et bien plus encore qui seront découverts au fur et à mesure de votre progression dans le jeu.

Parmi les endroits à explorer, citons Brighthoof, qui est le « joyau de la couronne » du royaume de Queen Butt Stallion. Cette capitale des pays des merveilles est protégée par la Diamond Guard, mais pour une raison quelconque, elle a été « réduite » par des ennemis infâmes. La région comprend le château de Butt Stallion, Castle Sparklewithers, qui brille si fort que la reine est baignée de sa lumière.

Il y a aussi Sunfang Oasis qui présente un feuillage luxuriant, des lagons et de grandes ruines de civilisations disparues. Bien que cela puisse ressembler un peu à un endroit agréable pour se détendre, il abrite le féroce Coiled, qui vous posera apparemment quelques problèmes.

Vous trouverez une ville dans le ciel grâce au haricot Tangledrift. Cet écosystème offre un style de vie noble dans leurs maisons de grande hauteur, mais ce n’est pas parce que ces gens vivent au-dessus du sol qu’ils sont hors de portée.

Dans le jeu, vous tenterez de vaincre le seigneur dragon et, au cours de votre quête, vous rencontrerez une variété de monstres, des requins à pattes aux squelettes sensibles.

Cela inclut l’armée des squelettes, qui n’était autrefois que des gens qui se reposaient dans leurs tombes. Malheureusement, le repos éternel n’était pas censé être, car le Seigneur Dragon a réanimé leurs restes pour devenir ses soldats dans une armée inébranlable.

Pour vous aider à combattre l’armée des squelettes et d’autres ennemis, le jeu propose des armes puissantes, des sorts et des armes de mêlée.

Le lancement de sorts peut être utilisé contre les ennemis, et avec la plupart des sorts ayant un temps de recharge court, vous pouvez fréquemment lancer de la magie du bout des doigts. Certains sorts ne feront qu’une bouchée des ennemis, et vous pouvez les faire exploser avec du feu ou les envoyer voler avec une mini-tornade. D’autres sorts offrent plus d’utilité, comme vous donner, à vous et à vos alliés, un peu de protection ou des temps de recharge réduits.

En plus des armes à feu et des sorts, vous pouvez garder une arme de mêlée dédiée constamment équipée et prête à être utilisée au combat. Il est peu probable qu’il prenne le pas sur le pistolet dans votre main droite et le sort dans votre main gauche, mais quelques coups rapprochés ajoutés au mélange changeront un peu les choses.

Tiny Tina’s Wonderlands sortira le 25 mars sur Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 et PC via Epic Games Store exclusivement au lancement, et sur d’autres vitrines numériques PC plus tard en 2022.