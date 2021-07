Les claviers Apple White Magic voient les premières remises à partir de 256 $

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont arrivées et sont mises en avant par les premières remises sur les nouveaux claviers White Magic d’Apple pour les iPad Pros M1 de 257 $. C’est à côté d’une offre iPhone 12 mini prépayée notable à 480 $ avec une carte-cadeau groupée de 200 $ et de nouveaux plus bas historiques sur les modèles Apple Watch Series 6 GPS + Cellular. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les nouveaux claviers White Magic d’Apple pour les iPad Pros M1 bénéficient de rares remises sur des boîtes ouvertes

Best Buy offre actuellement les toutes premières remises de toutes sortes sur les tout nouveaux claviers White Magic d’Apple pour les derniers iPad Pros M1. La garniture de pavillon est le modèle de 12,9 pouces à 300 $. Vous devrez peut-être faire défiler jusqu’à la section Options d’achat afin de sélectionner le modèle Open-Box Excellent état en vente. Récupérant normalement 349 $, vous envisagez des économies de 49 $ afin d’offrir un nouveau plus bas historique sur la version récente. Le modèle 11 pouces est également réduit à 257 $, en baisse par rapport au taux habituel de 299 $.

Le clavier magique d’Apple vient d’être rafraîchi aux côtés des tout nouveaux iPad Pros M1 avec un design peaufiné pour s’adapter aux tablettes légèrement plus épaisses. Le changement le plus notable est que l’accessoire est désormais disponible en blanc, offrant une apparence élégante pour compléter votre tablette. Sinon, toute l’expérience est à peu près la même qu’avant. La conception unique de la charnière flottante s’associe à la prise en charge du connecteur intelligent et à un USB-C intégré pour faire le plein de votre appareil, ainsi qu’à un clavier rétro-éclairé et un trackpad intégré pour compléter l’ensemble de fonctionnalités. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

L’iPhone 12 mini tombe à 480 $ avec une carte-cadeau de 200 $

Visible Wireless propose actuellement un iPhone 12 mini prépayé débloqué de 64 Go avec une carte-cadeau Mastercard de 200 $ et un ensemble de recharge rapide Nimble pour 480 $. Mais après cela, le combiné déverrouillé peut être utilisé sur n’importe quel autre opérateur. Normalement, vous paieriez 699 $ pour le dernier smartphone d’Apple seul, avec la carte-cadeau et le chargeur ajoutés apportant une valeur supplémentaire de 250 $ dans le package. L’offre d’aujourd’hui est la meilleure que nous ayons vue à ce jour et réduit de 120 $ notre précédente mention remise à neuf.

L’iPhone 12 mini arrive en tant que dernière version d’Apple d’un smartphone plus compact centré autour d’un écran Super Retina XDR de 5,4 pouces. À l’intérieur, vous bénéficierez de toute la puissance de la plus grande série d’iPhone 12, grâce au processeur A14 Bionic, qui est soutenu par 64 Go de stockage, 5G et Face ID. Pour en revenir à ce facteur de forme actualisé, il existe désormais un design mis à jour rappelant l’iPhone 4 bien-aimé, complété par un verre Ceramic Shield à l’arrière et un réseau de caméras à double capteur. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Les modèles Apple Watch Series 6 GPS + Cellular tombent à de nouveaux plus bas historiques

Après toutes les remises Apple Prime Day, Amazon est de retour pour offrir des économies encore plus importantes sur la gamme Apple Watch Series 6. La livraison est gratuite sur toute la ligne. Avec autant que 100 $ en économies, vous regardez tout, des modèles d’entrée de gamme à partir de 319 $ jusqu’à certains des styles les plus haut de gamme ou des offres GPS + Cellular qui bloquent la remise complète. Dans de nombreux cas, les offres d’aujourd’hui marquent de nouveaux plus bas historiques, mais à la liste même correspondent nos précédentes mentions Prime Day.

L’Apple Watch Series 6 arrive en tant que produit phare de la marque, offrant toutes les fonctionnalités habituelles de suivi de la condition physique ainsi qu’un capteur de sang/oxygène intégré. Outre un écran toujours plus lumineux, vous envisagez également l’inclusion de la nouvelle puce U1 et des temps de charge plus rapides. De plus, avec la prochaine version de watchOS 8, vous pourrez surveiller la fréquence respiratoire pendant le sommeil, régler plusieurs minuteries à la fois et essayer toutes les autres nouvelles fonctionnalités. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

