Les claviers pour iPd que vous pouvez acheter maintenant sur Amazon

Quiconque possède un iPad sait quels sont tous ses avantages, car il peut être productif n’importe où. Aussi simple que de déverrouiller l’écran et de pouvoir répondre confortablement aux e-mails, éditer une photo ou regarder une série Netflix.

Aller plus loin, c’est intégrer un clavier sur votre iPad. Les avantages sont évidents, étant donné la puissance actuelle offerte par les nouveaux modèles, vous pouvez rester très proche de l’expérience d’un ordinateur portable. Autrement dit, si vous êtes un utilisateur actif de cette tablette, le clavier vous permettra de l’utiliser beaucoup plus. Nous recommanderons le meilleurs claviers pour votre iPad que vous pouvez acheter dès maintenant sur Amazon. Il existe différentes propositions selon le prix, mais ce choix repose sur un postulat : toujours offrir la meilleure expérience.

Claviers IPad : lequel choisir ?

Clavier SENGBIRCH

Ce n’est peut-être pas la solution la plus adaptée, mais il ne fait aucun doute que c’est une bonne proposition pour ceux qui recherchent un petit prix. Il est compatible avec l’iPad et tout appareil Android. Pour un peu moins de 19€, Pouvant appliquer une remise de 5% du vendeur dès maintenant, vous avez une solution pour ceux qui n’ont pas besoin de grand-chose. Le seul inconvénient est qu’il ne s’intègre pas à l’appareil, c’est-à-dire que vous devez transporter à la fois l’iPad et le clavier ensemble, ce qui ne pose pas de problème si vous utilisez un sac à dos. Mais ce n’est pas un produit compact. En tout cas, pour 19€ c’est une solution adéquate.

Étui clavier pour iPad 10.9

Cet étui clavier convient à l’iPad Air 4ème génération, véritable bombe lancée en 2020 et on peut dire qu’il est le petit frère de l’iPad Pro. 35€ pour un clavier assez compact, dont l’étui a également été pensé pour tout, puisqu’il intègre un espace pour ranger votre Apple Pencil de deuxième génération, ayant même le bord magnétique pour pouvoir l’y placer. Différentes couleurs au choix et une bonne solution pour ceux qui ont cet iPad et ne veulent pas non plus faire une dépense très élevée.

Logitech Folio Touch iPad Air 4e génération

Nous continuons avec le même modèle d’iPad précédent, mais dans ce cas, nous nous tournons vers un fabricant de qualité éprouvée qui se caractérise par la conception et la vente de produits de très bonne facture. Nous parlons de Logitech, qui nous présente un produit avec touches rétro-éclairées et Touch Pad, tout cela avec une housse qui offre une protection complète et intègre un support. 130€ très bien investis pour ceux qui cherchent à aller plus loin et à avoir la qualité nécessaire à leur quotidien.

Clavier magique Apple

Apple donne le coffre avec un clavier que l’on retrouve pour l’iPad Pro 12,9 pouces, ainsi que pour l’iPad Air 11 et 10,9 pouces de quatrième génération. C’est vrai que c’est la solution la plus chère, puisque pour la plus grande taille, vous devez payer 387 €, tandis que pour le modèle 11 pouces et l’iPad Pro de quatrième génération, le coût atteint 325 euros. Mais il ne fait aucun doute que c’est le plus confortable, tout d’abord, car le support de l’iPad est inventé et le retirer ou le sortir de son étui est simple comme tirer l’appareil. Le réglage est incroyable et l’expérience des touches, également rétro-éclairées et du pavé tactile, font de cette proposition la référence à tous points de vue. Une fois plié, il passe par une housse tout à fait normale.

Le pLa réponse pour l’iPad en termes de claviers il est très large, adapté à tous les budgets et capable de proposer des solutions compétentes. Profitez de la proximité du Black Friday pour voir si l’un d’entre eux bénéficie d’une réduction de prix. N’oubliez pas qu’avec votre compte Amazon Prime, vous bénéficiez de la livraison gratuite sur des millions de produits.