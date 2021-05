Les Claypool dit qu’il “ n’aurait duré qu’un mois ou deux ” à Metallica avant de se faire expulser

PRIMUS chanteur Les Claypool parlé à Kerrang! magazine sur les auditions pour le poste de bassiste alors vacant à METALLICA suite au décès en septembre 1986 du précédent bassiste du groupe, Cliff Burton. On lui a demandé si c’était vrai que quand il a auditionné, METALLICA chanteur James Hetfield a dit quelque chose comme: “Mec, tu es beaucoup trop talentueux. Va faire quelque chose de merveilleusement bizarre par toi-même,” Les a déclaré: “Il n’a certainement pas dit cela. Il a dit cela plus tard dans une interview, ce qui était très gentil de sa part. Je pense qu’ils pensaient que j’étais un monstre. Ils étaient très gentils – Lars [Ulrich, drums] était particulièrement gentil – et, bien sûr, je savais Église [Hammett, guitar] du lycée. Mais je pense que James pensais que j’étais une sorte de voyou. En d’autres termes, je n’ai certainement pas regardé la pièce. “

Selon Les, il “n’était pas vraiment dans le métal à l’époque” de son METALLICA audition. “Je savais juste que c’était mon pote Église», a-t-il dit.« Ce n’est qu’à l’audition que j’ai eu une idée de ce qui se passait vraiment. C’était un peu lourd, l’audition, et je ne me suis pas rendu compte avant d’arriver là-bas que c’était un peu un gros problème. Ensuite, j’ai rêvé de quitter mon travail de menuiserie et de faire une tournée au Japon avec eux, mais je n’ai pas eu le concert. “

Demandé quoi METALLICA aurait sonné comme avec lui comme un quart du groupe, Les dit: “Eh bien, peu importe ce que cela aurait pu avoir, je n’aurais duré qu’un mois ou deux avant qu’ils ne me mettent à la porte. Ils ont assez de chefs dans la cuisine dans ce groupe – ils n’ont pas besoin d’un gars comme moi. Et le gars qu’ils ont en ce moment est incroyable. Robert Trujillo est l’un des gars les plus gentils et les plus gentils que j’ai jamais rencontrés dans l’industrie, et son jeu est incroyable. “

Rappelant l’expérience de Claypool essayer pour METALLICA, Hetfield dit dans le groupe VH1 “Derrière la musique” spécial que Les n’a pas reçu le poste car “il était trop bon” et que Claypool “devrait faire son propre truc.”

Claypool dit plus tard Pages de villes à propos de Hetfieldcommentaires de: “Je dirais que c’est une fausse histoire. Je veux dire, James dit sur VH1 ‘Derrière la musique’ que j’étais tout simplement trop bon, mais ah, lui et moi avons traîné pas mal pendant ce temps-là quand ils ont fait le VH1 entrevue. Et j’ai dit: ‘De quoi diable parlez-vous les gars? Tu ne voulais pas de moi. Vous pensiez que j’étais un monstre! Et il a juste ri. Tu sais, je suis arrivé avec un mohawk blond décoloré et portant un pantalon de patineur ample et deux chaussures de tennis de couleurs différentes. Ils étaient tous en noir avec des pantalons serrés et le tout … Mais ils ont un type super maintenant; ils ont Robert Trujillo, qui est l’un des gars les plus gentils du secteur. “

Burton joué sur METALLICAles trois premiers albums studio de – “Tue les tous”, “Chevaucher l’éclair” et “Marionnettiste” – et co-écrit des chansons classiques comme “Chevaucher l’éclair”, “Pour qui sonne la cloche”, “Fondu au noir”, “Mort terrifiante” et “Marionnettiste”.

Sa vie a été tragiquement écourtée à l’âge de 24 ans dans un accident de bus de tournée le 27 septembre 1986 en Suède.

BurtonLe remplacement initial de ce groupe dans le groupe était Jason Newsted, qui est resté dans l’alignement jusqu’en 2001. Trujillo rejoint en 2003 et reste dans le groupe à ce jour.

