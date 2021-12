Les clés de 2022 pour les indépendants

15/12/2021 à 18:53 CET

Lidia Allvarez Vellido

Dans un peu plus de deux semaines, nous terminerons l’année et 2022 commencera avec des nouvelles telles que hausse des prix. Spécifique, 1,7% ou ce qui est le même, 8 euros de plus, l’assiette minimale de cotisation étant de 960,60 euros au lieu des 944,4 euros actuels ; tandis que le maximum est fixé à 4 139,40 euros au lieu des 4 070,10 euros actuels. Bref, la cotisation mensuelle pour les indépendants avec une base minimum sera de 96 euros de plus par an.

« Après l’augmentation progressive sur plusieurs années, les taux de cotisation appliqués aux assiettes seront: 28,30 % pour les risques communs, 1,30 % pour les risques professionnels, 0,10 % pour la formation professionnelle et 0,90 % pour la cessation d’activité. Autrement dit, ceux qui citent au minimum leur nouveau forfait mensuel en 2022 s’élèveront à 293,94 euros ; pour l’assiette maximum ce sera 1 266,66 euros et pour les indépendants ce sera 377,87 euros & rdquor ;, explique-t-il Roger Dobaño, PDG de Quipu.

Les services publics auxquels les indépendants auront accès sont maintenus: soins de santé spécialisés, invalidité pour cause de maladie ou d’accident (qu’il soit temporaire ou permanent), congé de maternité ou de paternité et retraite, pension d’orphelin ou de veuvage.

Par rapport à cela, la contribution au revenu réel allait être l’une des nouveautés de la nouvelle année mais elle sera finalement reportée à 2023, un retard « fortement critiqué par le collectif, commente-t-il depuis Quipu.

Ce qui se passe, c’est le Augmentation de 3 % des pensions minimales prévues dans les budgets généraux de l’État. Les pensions contributives, en plus de dépendre de la contribution des travailleurs indépendants, tiendront compte d’autres facteurs. La retraite et l’invalidité valoriseront le fait d’avoir un conjoint à charge, sans conjoint ou avec une personne à charge ou conjoint. Le veuvage prendra en compte les responsabilités familiales, que la famille ait plus de 65 ans ou les personnes handicapées, s’ils sont titulaires entre 60 et 64 ans ou s’ils ont moins de 60 ans sans charges. L’orphelin évaluera les bénéficiaires, s’ils ont moins de 18 ans avec un handicap et l’orphelinat absolu.

« Compte tenu de ces facteurs, il y aura des cas dans lesquels le travailleur facturera plus ou moins que ce qui lui est dû pour sa contribution. Autrement dit, un indépendant avec la base maximale peut percevoir une retraite inférieure à ce qu’il devrait et une personne avec la base minimale peut avoir une retraite plus élevée que prévu & rdquor;, précise le PDG de Quipu.

Concernant les travailleurs indépendants qui exercent leur activité dans la chaîne de valeur du secteur alimentaire, ils devront se préparer à la nouvelle réglementation pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Le gouvernement a déjà présenté la première version de ce qui sera le projet de loi sur la prévention des pertes et gaspillages alimentaires qui devrait entrer en vigueur en 2023.

De plus, ils devront tenir compte de la conformité avec la nouvelle loi anti-fraude, qui est entré en vigueur en octobre dernier et vise à mettre fin à la fraude fiscale : il interdit, entre autres, l’utilisation de logiciels qui permettent à Box B, c’est-à-dire qu’ils admettent avoir manipulé la comptabilité et falsifié les comptes. Cette loi pénalise à la fois les fabricants de ce type de programmes de facturation et les utilisateurs.

La nouvelle législation réglemente le besoin d’un logiciel qui garantit l’intégrité et la traçabilité de tous les enregistrements, c’est-à-dire d’avoir un contrôle exhaustif sur toutes les informations qu’ils gèrent. Pour se conformer à la loi, la clé est d’utiliser un programme qui est dans le cloud, car travailler localement, ceux qui sont installés directement, peuvent générer des problèmes de conformité avec la réglementation. La loi pointe surtout dans le sens de son manque de traçabilité et de sa difficulté d’accès à l’information.

« Nous devrons démontrer que notre logiciel est conforme à la réglementation. Pour le moment tout fonctionne de manière réactive : puisqu’il n’y a pas d’exigences minimales, de spécifications techniques ou d’agréments, nous devons toujours être à jour, afin de ne pas devenir fou dans le cas où le Trésor nous contacte. Les programmes créés dans le cloud comme le nôtre sont mieux préparés à la modification de cette loi, puisqu’ils facilitent l’accessibilité et la traçabilité & rdquor ;, explique Roger Dobaño, PDG de Quipu.

L’e-Administration force la numérisation des factures et des processus

Les administrations publiques ont opté pour la gestion en ligne en 2013 avec la présentation électronique des modèles fiscaux, et avec la pandémie cette numérisation s’est accélérée. Les PME et les indépendants ont renforcé l’automatisation des tâches quotidiennes et l’auto-complétion des documents de gestion d’entreprise. Il s’est avéré être un moyen d’économiser du temps et des ressources à consacrer au produit et/ou au service. De plus, avoir tout centralisé au même endroit à partir duquel envoyer et recevoir des documents donne aux professionnels un plus grand contrôle sur l’entreprise.

La nouvelle Loi Anti-Fraude va également dans ce sens et se rapproche de la e-Administration. « Nous sommes déjà dans le prélude à la numérisation, cette loi est une préparation. Non seulement parce que les entreprises et les indépendants le souhaitent, mais parce que la loi vous oblige à le faire dans de nombreux cas. Il est maintenant temps de se renouveler ou de mourir. Il est temps de préparer et de mettre en œuvre tout ce dont l’administration a besoin avant que ce ne soit trop de travail et que les problèmes ne commencent & rdquor;, conseille Dobaño.

En outre, Le programme Kit numérique pour les PME et les indépendants devrait arriver en février 2022 qui sera déployé en plusieurs phases et aura un total de 3 067 millions d’euros à numériser. L’objectif est que les entreprises réalisent un autodiagnostic digital et amorcent leur transformation.

Enfin, la pandémie a mis en évidence que travailler dans un environnement en ligne et numérisé est plus productif, plus rapide et plus efficace. Être plus productif est un objectif commun à tous les pigistes pour la nouvelle année. La numérisation permet de produire plus et mieux, avec des processus plus rapides. « Les nouvelles technologies offrent des outils qui nous permettent d’améliorer la performance de l’entreprise. Les tâches administratives telles que le suivi de la facturation avec des programmes intelligents, nous aident à prendre de meilleures décisions et à augmenter la productivité de notre entreprise & rdquor;, assure Dobaño.

Ainsi, à partir du logiciel de facturation en ligne, ils assurent que 2022 sera une année marquée par la loi anti-fraude et la hausse du quota d’indépendants, ce sera un challenge dans lequel productivité et digitalisation iront de pair. Après les changements de 2020 et 2021, la nouvelle année continuera de motiver l’évolution et l’utilisation des nouvelles technologies. Pour 2023, des changements importants sont également attendus comme le prix du revenu réel qui est toujours en attente.