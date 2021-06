Les clés de France – Allemagne de la première journée de l’Euro 2021

14/06/2021 à 10h56 CEST

La France et l’Allemagne sont deux pays rivaux dans pratiquement tout. Une rivalité pacifique dans laquelle les deux pays ont une très bonne affaire, cela bien sûr. Cependant, dans les compétitions sportives, lorsque les deux équipes vont s’affronter, toutes les alarmes se déclenchent puisque ils promettent un spectacle authentique à ne pas manquer.

C’est pourquoi ce premier match qui aura lieu demain à 21h00 va faire beaucoup parler. Nous verrons enfin la première de Mbappé dans cet Euro, l’un des joueurs les plus convoités au monde. Le joueur de 22 ans n’est plus une promesse, mais est un vrai crack et est Il espère marquer un but ce jour-là. Il n’est pas seul, car Griezmann a l’habitude de marquer assez régulièrement l’Allemagne.

En plus de l’énorme potentiel offensif, la France dispose également d’une bonne défense, dans laquelle des joueurs comme Raphaël Varanne promettent de garder une cage inviolée, ce qui est garanti lors de leurs dernières rencontres.

Qu’est-ce que l’Allemagne a pour réponse ? A un grand Timo Werner qui cherchera à se justifier après avoir fait une saison très discrète.

Ainsi, ce choc des titans aura lieu demain à 21h00, heure à laquelle il est recommandé à tous les passionnés de football de se brancher sur ce match pour ne pas manquer une émission de football de haut niveau.