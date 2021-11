Les clés de la finale de la Copa Libertadores

26/11/2021 à 21:51 CET

Ronaldo Fenómeno a prédit une victoire pour Flamengo « avec un marqueur élastique » en finale des Libertadores, que son équipe de cœur joue ce samedi contre Palmeiras, champions en titre, au stade Centenario (à Montevideo). Les prédictions du chef du Real Valladolid reposent sur la puissance offensive incontestable du Rio Negro. Le triple championnat, des deux, passe par la performance du quatuor composé de De Arrascaeta, Éverton Ribeiro, Bruno Henrique et Gabigol. Il n’y en a pas d’autre dans le football sud-américain.

ARRÊTEZ LE VENDAVAL DE FLAMENGO

Attaque de Flamengo contre la défense de Palmeiras. C’est le scénario tactique prédéfini. Renato Portaluppi a pu récupérer, à la dernière minute, Depuis Arrascaeta, qui était faible en raison d’un problème musculaire pendant près de 45 jours. Et le Mengao il est présenté avec toutes ses troupes.

Gabigol a été le héros de la conquête 2019 en inscrivant les deux buts contre River Plate (2-1). Il est le tireur de cette édition, avec 10 cibles. Et il en compte déjà 102, puisqu’il a signé pour Mengao en 2019.

Abel Ferreira a fait de Palmeiras un excellent basé sur des fondamentaux défensifs et un football réactif. Le seul doute est de savoir qui accompagnera Felipe Melo sur le double pivot. Verdao laissera passer les minutes, comme ils l’ont fait en demi-finale contre At. Mineiro, pour pouvoir mordre dans un contre… s’il reçoit un but, il en souffrira.

Raphael Veiga, l’un des acteurs clés de Palmeiras

LE FACTEUR RAPHAEL VEIGA

A 26 ans, le milieu de terrain de Palmeiras a atteint le zénith de sa carrière. C’est sur le radar de Tite qui l’appellera dans les prochains mois pour disputer la dernière ligne droite des éliminatoires sud-américains pour Qatar 2022.

C’est un volant tout-terrain, qui interprète très bien les actions en plein champ et se termine en force. Il atteint la finale après avoir disputé 42 matchs cette saison, au cours desquels il a marqué 14 buts et fourni 4 passes décisives. C’est le footballeur qui est dans la meilleure forme de son équipe et qui jette les contres à Dudu et Rony. Si Palmeiras remporte le titre, il sera nommé meilleur joueur du tournoi.

QUATRE ANS SANS PERDRE CONTRE LE VERDAO

C’est maintenant ou jamais. Soit Palmeiras brise une sécheresse de quatre ans sans remporter un duel direct avec Flamengo, soit le triple championnat continental s’échappera.

Il n’y a pas de favoris dans cette finale, mais l’avantage rouge-noir dans les duels est indéniable : ils n’ont plus perdu contre les Paulistas depuis novembre 2017. Au cours des neuf derniers matchs, il y a eu cinq victoires à Rio de Janeiro et quatre nuls.

En ce 2021, il y a deux victoires pour Mengao au Brasileirao : 1-0, au premier tour, et 1-3, à Sao Paulo, au second. Il y a aussi la victoire de Rio de Janeiro aux tirs au but en Supercoupe du Brésil, après 2-2 dans les 90 minutes réglementaires.

LE DUEL SOUS BÂTONS

Weverton est le gardien titulaire de la Seleçao et l’ancien valencien, Diego Alves, a récupéré sa meilleure version après une bosse. Ce sont deux gardiens avec beaucoup d’expérience, habitués à affronter les finales. De plus, ce sont deux spécialistes de l’arrêt des pénalités, ce qui peut être un élément décisif. Ils ont la plus grande confiance de leurs équipes respectives.

En mars, la finale de la Supercopa do Brasil, entre les deux prétendants, s’était finalement jouée sur penalty. Il y avait 18 lancers … et Flamengo était champion avec Diego alves s’attaquer à trois.