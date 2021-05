Les clés de la ville championne

12/05/2021

Il était huit heures de l’après-midi, le coup de sifflet final retentit Old Trafford, les Leicester a remporté le Uni et le Manchester City il était le champion du premier ministre. Les célébrations ont commencé dans la partie bleue de la ville: le club s’est habillé pour le Etihad, avec une bannière célébrant le championnat. Alors que, Pep Guardiola, la plupart de ses entraîneurs et de son équipe se sont dirigés vers la City Football Academy.

Là, ils ont célébré en privé le troisième Premier avec le technicien catalan à la barre. Le cinquième de Ville au cours de la dernière décennie. La dixième ligue de la carrière de Guardiola. Il a joué un total de 441 matches de compétition nationale, entre FC Barcelona, Bayern Oui Ville, et a remporté 336. Un 76,19% de triomphes. Ceux de ce parcours, selon les mots de Pep lui-même, dans la «saison la plus difficile depuis que je suis ici».

En fait, cela n’a pas bien commencé. Au départ, il manquait plusieurs choses Ville. Premièrement, les vacances. Pas même un match de pré-saison ne pouvait être joué et après 10 tours de Premier ils occupaient la 10e position du tableau. Les chiffres reflètent le pire début du cours de Guardiola à Manchester. La réalité, que le tournant était sur le point d’arriver.

Le premier était la rénovation de Santpedor. Il a été annoncé en novembre, bien que des sources proches de la négociation révèlent que les bases de l’accord ont été posées en octobre, lors d’un voyage privé de Dynamisme et sa famille aux îles Maldives, où il a rencontré le PDG du club et un ami personnel, Khaldoon-Al Mubarak.

Sur le terrain, tout a changé le 15 décembre. le Ville a fait match nul 1-1 à domicile contre Ouest Brom. Avec 26 coups enregistrés, le Celestial aurait pu facilement gagner. Un sentiment qui ne se reflétait pas dans l’expression de Guardiola apres le jeu. «Ce n’est pas nous. Nous devons récupérer notre essence & rdquor;s’est exclamé le technicien, entre colère et découragement, lors d’une rencontre avec son équipe technique dans son bureau.

Après ce trébuchement, le Catalan a enfilé pour la première fois le sweat-shirt de l’ONG Open Arms‘, qui l’a accompagné jusqu’au bout sous la forme d’un porte-bonheur. Pas étonnant: la semaine suivante, ils ont gagné 0-1 en Southampton pour commencer une série de 21 victoires consécutives qui ont détruit leurs rivaux. Ils ont abdiqué après Noël.

le Liverpool de Klopp attrapé en perdant 12 points en cinq tours après le Le lendemain de Noël. le Uni tenu jusqu’à la fin du mois de janvier. Les de Guardiola ils ont pris la tête lors de la 20e journée et n’ont pas lâché prise.

Les noms propres du champion de la ville

La saison laisse plusieurs performances à retenir. Le 1-4 dans Anfield, brisant la malédiction du seul stade où Dynamisme n’avait pas gagné. Ou l’affichage dans le pont de Stamford. le Ville visité le Chelsea au milieu de l’épidémie de Covid-19, avec 14 joueurs de la première équipe disponibles et sans attaquants. Le résultat fut un match imposant, qui laissa une corroboration: le faux neuf pouvait aussi détruire le Premier.

le Ville c’est la première équipe à conquérir l’Angleterre sans buteur prolifique. GündoganAvec 12 buts, il est le meilleur buteur de la ligue et un exemple de l’esprit choral qui a défini l’équipe. Dans les fondamentaux est Journées Ruben. C’était la grande signature de l’été, mais pas la première option. Aujourd’hui à Manchester, il est impossible d’imaginer une meilleure incorporation que celle des Portugais. A ses côtés s’est épanoui Pierres de John. Avec les deux sur l’axe de l’arrière, le Ville a concédé 19 buts en 29 matchs de Premier.

Ce sera aussi la ligue de Phil Foden, l’enfant s’est déjà transformé en un tourbillon d’une telle dimension qu’il a pu liquider le Liverpool au Anfield, ou de décider des chambres du Ligue des champions avec son talent. L’année des adieux Kun Aguero, la légende, mais du futur avec De Bruyne, renouvelé jusqu’en 2025. Car, au final, le soleil se lève toujours. Même dans Manchester, la ville où Dynamisme continue d’agrandir sa légende.

