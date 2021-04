Les clés de l’arrivée de Gabriel Deck en NBA

Gabriel Deck va à la NBA. Il le fait en un instant, ce qui est ce qui lui est le plus critiqué, très compliqué et avancé dans la saison, tant dans l’équipe qu’il quitte que dans celle qu’il rejoint. La transition, délicate sur le plan personnel en raison de ses problèmes avec l’anglais, fait de Madrid à Oklahoma. Dans le tonnerre, cela va commencer maintenant, au 26 ans, sa carrière aux États-Unis.

L’Argentin signera un contrat de trois ans avec le Thunder. C’est une équipe qui correspond parfaitement à ce qu’il veut: tester. C’est pourquoi Madrid est parti un peu plus de deux mois avant la fin de la campagne en Europe: il avait besoin de jouer dans la meilleure ligue du monde. L’équipe qu’il rejoint lui facilite la tâche en raison de la faible pression exercée sur lui. Mark Daigneault, un tout jeune entraîneur spécialisé dans l’exploitation des jeunes talents, a entre les mains une jeune équipe qui sera peu sollicitée à court et moyen terme, comme cela a été proposé par la direction.

Sam Presti, le responsable du terrain de sport, a pris le raccourci des choix de repêchage. Vous en avez 34, la moitié de la première et l’autre moitié pour la seconde, face aux sept prochaines éditions. Cela montre donc quel est le pari.

Le grand potentiel avec lequel joue le Thunder est, en plus des jeunes, des joueurs comme Deck, que ce soit à l’international ou aux États-Unis, les dépisteurs sont sous le radar. Dans trois ans, il aura le temps de montrer s’il vaut la peine de jouer à ce niveau. Les aspects à améliorer comme la vitesse lors du tir à distance sont des inconvénients, d’autres comme la capacité à se défendre haut et bas, le jeu au poteau bas ou le combat sur les voies de dépassement sont des pros. Il peut bien s’accorder avec le style nord-américain.

L’arrivée a lieu maintenant, à la mi-avril. Il y a des plans à considérer dans cette décision qui va au-delà de quitter ou de ne pas quitter Madrid, si c’est ainsi que vous souhaitez traiter. En pure clé du tonnerre cela aidera à développer Deck dès le début, en ayant quelques derniers matchs pour atterrir commodément, jouer à l’aise et progresser. Clé personnelle de Deck il y a un autre événement dont il faut tenir compte, les Jeux Olympiques de Tokyo pour lesquels l’Argentine est déjà classée; S’il était arrivé à la fin de la saison, il aurait pu être contraint d’être dans les ligues d’été et qu’elles auraient coïncidé avec l’événement japonais.

Avec le départ de Madrid, estimé à un montant proche de deux millions d’euros, le Thunder peut déjà l’aider avec 750 000 dollars. Le même cas que son compatriote Facu Campazzo, mais à la différence que la clause de ce dernier était trois fois plus élevée.

A Oklahoma City, l’attaquant timide d’Añatuya entrera par Darius Miller, qu’ils ont coupé pour lui faire de la place. Plusieurs joueurs intéressants seront trouvés comme compagnons: l’Ukrainien Svi Mykhailiuk, un tireur qui commence maintenant à avoir un nombre considérable de minutes; Le français Théo Maledon, qui a commencé avec peu d’espace et est maintenant un partant même en tant que recrue; le serbe Aleksej Pokusevski, une véritable sensation parmi les fans qui n’ont pas profité de l’Olympiacos grec; Kenrich Williams, un profil similaire au vôtre; Moïse Brown, qui s’est également vu proposer un contrat il y a quelques jours; Darius Bazley, maintenant blessé; Shai Gilgeous-Alexander, l’étoile qui est protégée; Lu Dort, le bison; Al Horford, qui a déjà accepté de ne pas jouer et de sortir en été … Bref, une équipe avec de nombreuses possibilités pour se développer et grandir petit à petit, sans être entre un rocher et un endroit dur, et avec un accord garanti à trois années. Il aborde le marché.

Enfin, il faut revoir la raison pour laquelle le Thunder lui a offert tant d’argent. S’il n’avait pas été comme ça, Deck serait probablement resté à Madrid jusqu’à la fin de la saison. Le joueur s’est rendu à Istanbul et a joué presque toutes les minutes en sachant qu’il partait, ce qui témoigne de son engagement envers le club malgré le fait que la relation contractuelle devait bientôt se terminer. Le Thunder avait besoin de dépenser quatre millions de dollars pour dépenser le minimum que la NBA demande comme investissement à leurs équipes, ils ont donc choisi de l’investir dans Deck au lieu de faire une partition qui n’aurait pas non plus eu un meilleur itinéraire. C’est un pari de plus, et pas aveuglément non plus, le seul problème avec autant de poussière est à quel point cela affecte le Real Madrid.