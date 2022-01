Les clés de l’enquête sur l’accident mortel du château gonflable de Mislata

01/12/2022 à 09:18 CET

Ignacio Cabanes

Un accident mortel imprévisible et malheureux avec deux victimes ou un possible homicide imprudent de deux filles ? C’est ce que les enquêtes de la Police nationale après la tragédie du château gonflable à la foire de Mislata, à Valence, qui a coûté la vie à deux filles innocentes de quatre et huit ans alors qu’elles profitaient d’un après-midi de Noël en sautant dans l’attraction. Le rapport de police qui sera transmis au tribunal porte sur deux points essentiels. D’une part le conditions météorologiques de ce 4 janvier fatidique et le action des responsables avant l’alerte au vent. Et de l’autre, si le systèmes d’ancrage avec lequel le château gonflable susmentionné avait.

C’est le premier de ces deux aspects qui prend plus de temps aux chercheurs, car il nécessite des rapports d’experts spécialisés de l’Agence météorologique nationale d’Espagne (Aemet), qui détaillent en détail les rafales de vent qui ont été atteintes minute par minute aussi tard. Les deux stations météorologiques les plus proches de Mislata, celle de l’aéroport de Manises et celle de Viveros, à Valence, détectées pics de 72 kilomètres par heure et 57 km/h respectivement entre 20h00 et 21h00

Dans le rapport annuel qui autorise l’exploitation du château gonflable, certifié par un ingénieur technique industriel en mai de l’année dernière, il est rappelé que l’attraction ne doit pas être utilisée dans des rafales dépassant la vitesse maximale du vent spécifié par le fabricant, qui ne doit pas dépasser 38km/h. Comme Levante-EMV l’a appris, il recommande son utilisation avec une vitesse de vent maximale de force 5 sur l’échelle de Beaufort, ce qui équivaudrait à une brise fraîche dans laquelle les feuilles des arbres commencent déjà à se balancer (entre 30 et 39 km /h).

Les experts météorologiques doivent établir les minutes au cours desquelles le pare-vent a déjà été dépassé ou si, comme le défendent les forains qui travaillaient sur la Plaza de La Libertad de Mislata cet après-midi-là, il s’agissait d’un coup de vent soudain celui qui a soulevé l’attraction du sol avec une dizaine d’enfants jouant à l’intérieur.

Le fabricant de l’attraction lui-même recommande de consulter les prévisions météorologiques sur le site Web d’Aemet ou d’utiliser des anémomètres manuels. « Le meilleur anémomètre, c’est vous-même et dès qu’on remarque un peu de vent, on est les premiers intéressés à s’arrêter pour que l’attraction ne subisse pas non plus de dégâts », a assuré un showman, qui a montré justement que dans le moteur de recherche de son téléphone portable la page la plus visitée est celle de Aemet. » C’est la première chose que je fais tous les jours « , précise-t-il, à la fois sur la page officielle et dans une application.

Le Centre communautaire de coordination d’urgence 112 a donné un avis le matin même du 4 janvier, danger de vent de niveau jaune dans l’intérieur sud de la province de Valence et toute la zone côtière.

Il y avait d’autres showmen avec Également des attractions gonflables dans d’autres foires à proximité qui ont arrêté l’activité quelques minutes auparavant le drame s’est produit à 20h15, comme à Torrent ou à la foire de Noël de Valence située à côté du port. Dans celui-ci, le moniteur – figure essentielle pour le contrôle de ce type d’activités selon le manuel de bonnes pratiques de l’Association espagnole des jeux gonflables (AEJH) – a obligé tous les enfants qui avaient sauté dans le château à partir rapidement après alerter par un sifflet du risque que courait le vent.

Les ancres étaient-elles correctes ?

Le deuxième volet du tableau de cette enquête policière pour purger d’éventuelles responsabilités est le système d’ancrage que possédait l’attraction, appelé « Jungle gonflable jaune humour ». Des policiers scientifiques ont effectué une inspection minutieuse pour vérifier les points d’ancrage du château, qui s’est levé sur le côté lorsque la rafale de vent est entrée, renversant contre une autre attraction de matelas à laquelle il était attaché, et provoquant le licenciement de deux des mineurs finalement décédés, tous deux souffrant deux blessures à la tête.

Bien qu’il s’agisse d’un château gonflable d’une hauteur pas excessive, de six mètres, et d’une surface horizontale de 22 mètres de long sur 7,5 de large, ce qui lui confère une plus grande stabilité, le fait de ne pas avoir d’autres attractions élevées ou des bâtiments qui protègent des courants d’air pourrait être un facteur déterminant dans la réclamation. Le rapport annuel, supervisé et ratifié deux jours avant la tragédie par le même ingénieur collégial à Alicante, n’a pas détecté d’usure, de rayures ou d’usure dans le système d’ancrage, et établit qu’il disposait du nombre correct d’ancres et d’anneaux situés à un mètre de distance. pour renforcer l’attirance.

Bien sûr, cela ne veut pas dire que le jour des événements était ancré au sol. En fait, dans ce même rapport, il est détaillé qu’il existe une possibilité qu’aux endroits où les piquets ne peuvent pas être placés dans le sol, l’attraction susmentionnée puisse être assurée par deux autres méthodes « également efficaces » telles que lesté à des éléments lourds tels que des sacs de sable et leur fixation à des points fixes —Lanternes, arbres ou bancs—, dont disposait l’établissement enquêté. Bien qu’il établisse une nuance, chacun de ces points d’ancrage doit être capable de supporter une charge de 160 kilos, une question qui reste à déterminer si elle a été remplie.