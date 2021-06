Les clés de l’Espagne – Slovaquie, le match dans lequel l’équipe nationale risque tout

in

Le 22/06/2021 à 09:01 CEST

La Euro 2020 Il est désormais célébré dans une situation assez normale dans laquelle les favoris laissent de grands éclats de qualité. Actuellement, les ensembles qui sortent de la plus haute qualité sont l’Italie, la France, l’Angleterre et l’Allemagne. Espagne est l’une des équipes avec les joueurs les plus chers de l’Euro 2020, en particulier le quatrième, mais il ne parvient pas à trouver de bons résultats pour marquer des buts.

Il y a une sécheresse de buts par les attaquants, ce qui a généré que La Sélection compte deux nuls lors des deux matches qu’elle a disputés en Eurocup.

Il affronte maintenant la Slovaquie, une équipe qui pas très médiatisé, comme le reste des équipes du groupe dans lequel l’Espagne est connectée. Cependant, ils devancent La Roja au classement de la phase de groupes, donc une victoire contre eux est nécessaire oui ou oui. En tout cas, l’équipe d’Europe centrale n’est pas un grand buteur, puisqu’elle a perdu contre la Suède générant des chances qu’elle n’a pas fini de forger et la Pologne avec un but qui pourrait être classé comme assez chanceux.

Cependant, quelque chose de similaire arrive à la Sélection, quelque chose qui doit être résolu car il a trois nuls lors de leurs quatre derniers matchs.