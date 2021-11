Les clés de l’horrible début de saison de James Harden

Hier matin, les Chicago Bulls sont passés Filets de Brooklyn dans un duel où James durcir à peine tiré. La Barba est resté à 14 points et à ce début de saison, il affiche en moyenne 18,3 points par match, son pire chiffre depuis ses débuts en NBA. Ainsi, il y a évidemment une raison à cela au-delà de sa mauvaise condition physique reconnue.

Presque tout le monde parle du changement des règles qui a à voir avec le fait qu’ils ne sifflent pas des fautes dans des situations dans lesquelles ils étaient appelés et qu’ils ont profité à des joueurs comme Harden, Doncic, Lilard … et cela maintenant, en exagérant , ils ne sifflent presque aucun .

Cela fait beaucoup de dégâts à Harden, au-delà par le nombre de fautes et de lancers francs qu’il a cessé de recevoir, car certains étaient indispensables pour s’échauffer. Harden a commencé les matchs en forçant les tirs à recevoir des fautes, à marquer 6-8 points et ainsi à se brancher. Sans ces points initiaux créés auparavant grâce à son intelligence, il semble maintenant qu’il a du mal à s’échauffer et à marquer ce qu’il faisait auparavant.

Alex Caruso n’a défendu que 2 minutes contre James Harden, assez pour annuler complètement le joueur des Nets. En 11 possessions, il était 0-2 dans les buts sur le terrain et 1 passe décisive. Le niveau défensif était brutal. pic.twitter.com/MAVLUVeRHI – Sergio Rabinal (@S_Rabinal) 9 novembre 2021

Solutions?

La première chose est que Harden reprenne confiance en lui. Rappelons que l’année dernière il a lâché ses coups et son score en jouant aux côtés de Kevin Durant et Kyrie Irving. À l’heure actuelle, KD est le joueur le plus décisif de la ligue, alors Harden joue aux côtés du plus grand prédateur de la ligue. Il s’est concentré beaucoup plus que jamais sur la distribution du gibier, en lançant moins.

Avec son intelligence, il est sûr de trouver des solutions pour marquer à nouveau comme avant. De plus, les arbitres baisseront le niveau d’intensité après ces premières semaines après le changement de règle et ils commenceront à siffler certaines des fautes qu’ils ont précédemment signalées.

On verra, il faut s’inquiéter pour l’instant car les Nets ont besoin de plus de lui pour gagner le ring. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a beaucoup à faire.