Les clés de Wordle, le simple jeu viral qui déferle sur Twitter et Facebook

01/10/2022 à 17:44 CET

L’année 2022 a commencé avec une nouveau jeu viral avec un format de mots croisés qui a atteint les réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook et est composé de cinq carrés qui forment un mot qui doit être deviné en six tentatives.

Il s’agit de Wordle, un jeu qui consiste à déduire les cinq lettres d’un mot sans indice. Après un premier essai, le programme avertit avec des couleurs différentes si l’une des lettres choisies n’est pas dans le mot.

Cela montrera les carrés en couleur Gris si les lettres choisies ne font pas partie du mot proposé ; Jaune s’ils y sont, mais dans une position différente ; Oui vert si les lettres ont été placées à l’endroit correspondant.

L’utilisateur dispose d’un total de six tentatives pour deviner le mot et, une fois les mots croisés résolus, il n’aura pas la possibilité de rejouer tant qu’il n’aura pas réussi. 24 heures.

Contrairement à des jeux similaires, Wordle ne présente pas sa propre application pour Android ou iOS, mais pour y accéder, il est nécessaire de le faire via une page Web. Ceci, en plus, n’a pas de publicité et ses résultats peuvent être partagés sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook, c’est pourquoi il est devenu un titre viral.

Passe-temps pandémique

Ce jeu est né d’une idée de Josh Wardle, un ingénieur « logiciel » qui a créé Wordle (dont le titre vient d’un jeu de mots sur son propre nom de famille) pour animer les jours de confinement pendant la pandémie.

Comme expliqué par ceci dans une interview pour Le New York Times, est passé d’un jeu qu’il partageait avec ses proches via WhatsApp à 90 joueurs au mois de novembre 2021.

Le premier dimanche de cette année, ce jeu semblable à Cerveau j’ai déjà eu 300 000 personnes, un passe-temps qui ajoute de nouveaux adeptes chaque jour et est devenu un jeu viral.