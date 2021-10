Les clés du Budget général de l’État 2022

29/10/2021 à 14:23 CEST

Rédaction | Agences

Les Budgets de 2022 convenus entre les formations gouvernementales et ayant reçu l’approbation du PNV et de l’ERC pour leur approbation définitive, auront une dépense record grâce à l’injection de fonds européens et à la reprise économique après la pandémie de Covid-19, qui permettra d’augmenter la dotation de pratiquement tous les articles et d’allouer certains montants aux jeunes et aux faibles revenus, grâce à des dépenses sociales élevées qui représenteront plus de 50 % des dépenses totales.

Pensions, avantages pour chômage, les frais de personnel et le paiement des intérêts de la dette totalisera un montant proche de 250 000 millions d’euros, ce qui équivaut à plus de la moitié des plus de 450 000 millions de dépenses budgétées, comme il l’était à l’époque dans le projet initial envoyé par le ministère des Finances au Congrès des députés, et qui devrait subir peu ou pas de variations dans sa rédaction finale.

Voici quelques-unes des clés :

Revenu

L’État envisage d’entrer 279 316 millions d’euros en 2022, ce qui signifierait une augmentation de 10,8 % par rapport à la même période de l’année précédente, compte tenu de la poursuite de la reprise économique après la phase la plus dure de la crise sanitaire et de l’arrivée de fonds européens, estimés à 20 225 millions d’euros.

Selon les projets de budgets généraux de l’État pour 2022, la prévision de croissance de l’assiette fiscale globale des principaux impôts en 2022 est de 6 %. Les recettes fiscales atteindront 232 352 millions d’euros, soit 8,1% de plus, tandis que hors taxes augmentera de 26,9 %, à 46 964 millions.

Revenu de Impôt sur le revenu augmentera de 6,7% et dépassera légèrement les 100 000 millions d’euros (100 132 millions) pour la première fois en raison de la hausse du revenu brut des ménages en 2022 et des meilleurs résultats de la déclaration 2021 qui sera présentée en juin prochain et qui devrait croître de 3,5 %.

En 2022, le chiffre d’affaires du impôt sur les sociétés s’élèvera à 24 477 millions d’euros, ce qui représentera une augmentation de 11,8% par rapport aux prévisions de clôture 2021.

La perception de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) en 2022 ajoutera 75 651 millions, 9,5% de plus sur les résultats attendus pour 2021.

En revanche, les revenus de impôts spéciaux s’élèvera à 21 843 millions, ce qui signifie une augmentation de 8,2%.

Pensions

Des retraités manifestent à Madrid. | .

Les retraite concentrera un total de 171 165 millions d’euros, soit 4,8% de plus en ce qui concerne le déroulement de la liquidation de cet exercice.

Le PGE pour 2022 intègre augmentations des pensions contributives et des pensions minimales et non contributives, qui profitera à un total de 10 millions de retraités. Pour les premiers, une hausse au-dessus de 2% est attendue, après la revalorisation avec l’IPC, tandis que les minima et non contributifs augmenteront de 3%, selon le projet initial des comptes.

Sécurité sociale

De son côté, la Sécurité sociale prévoit de percevoir l’année prochaine en Contributions de l’État pour un total de 36 276 millions d’euros. A noter, en raison de leur montant, les virements qui seront effectués conformément à la première recommandation du Pacte de Tolède, celle faisant référence à la séparation des sources de financement de la sécurité sociale. Pour cette notion au total 18 396 millions d’euros seront transférés de l’État au système, 4 467 millions d’euros de plus que dans le budget 2021, afin de garantir la pérennité du système tant à moyen qu’à long terme.

Intérêt de la dette

En ce qui concerne la dette publique, le poste convenu lié à son coût s’élève, selon l’accord initial, à plus de 30 000 millions d’euros, 4,7 % de moins, en raison de l’attente réduction de la dette (jusqu’à 115% du PIB) et du déficit (5% du PIB) d’ici 2022. Le coût de la dette a un poids de 6,58 % sur les dépenses totales.

Malgré la modération, le chiffre est presque le double de celui des intérêts de la dette en 2008, lorsque la dette publique ne représentait pas plus de 34,3 % du PIB et dépasse désormais 120 % de la richesse nationale.

Sécurité citoyenne, défense et justice

Pris en considération services publics de base, qui comprennent la sécurité des citoyens et les institutions pénales, la défense, la justice et la politique étrangère et la coopération au développement, se retrouveront avec plus de cinq euros sur 100 en augmentant le montant alloué de 7,8%.

Chômage

Le match contre le chômage a une allocation initiale de plus de 22.000 millions d’euros, soit 10,2% de moins, avant « l’amélioration de l’emploi et la réduction du chômage », comme l’a expliqué la ministre des Finances et de la Fonction publique, María Jesús Montero, après l’approbation des comptes publics en Conseil des ministres extraordinaire.

File d’attente devant une agence catalane pour l’emploi. | Ferran Nadeu

lieu d’habitation

Accès au lieu d’habitation vous recevrez 46,3% de plus. Le projet met en avant les fonds alloués au programme de construction de logements locatifs sociaux dans des bâtiments économes en énergie, doté de 500 millions d’euros, ainsi que 200 millions pour Prime de location jeunesse, afin de fournir une aide locative forfaitaire aux jeunes jusqu’à 35 ans.

Autres postes de dépenses sociales

En outre, d’autres retombées économiques augmenteront également et coûteront un peu moins de cinq euros sur cent, avec un départ en hausse de plus d’un point par rapport à 2021

Parmi les postes alloués au domaine des dépenses sociales, se distingue le renforcement de la protection des plus vulnérables, pour lequel il sera doté de plus de 4.000 millions d’euros le poste destiné au paiement de la Revenu minimum vital et allocations familiales.

Tellement de l’administration de la sécurité sociale, comme le Ministère de la Santé et de l’Éducation ils recevront des montants légèrement supérieurs à ceux de l’année précédente.

Culture

AuLe poste culture se verra attribuer un montant supérieur de plus de 35 % à celui de l’année précédente, avec un montant qui comprend l’article destiné au Bonus Culturel Jeunesse, pour faciliter l’accès des jeunes à la culture et dynamiser l’industrie culturelle.

Démarquez-vous dans le budget culturel les crédits destinés au Plan National pour les Compétences Numériques (« compétences numériques »), et les dotations destinées à la revalorisation de l’industrie culturelle et à la promotion du secteur sportif.

Augmentez le jeu pour la Culture. | PE

Agriculture, pêche et alimentation

Au sein du actions à caractère économique, agricole, halieutique et alimentaire l’industrie et l’énergie, le commerce, le tourisme et les PME, ainsi que les subventions aux transports, recevront également une allocation plus élevée que l’année précédente.

Il en sera de même avec infrastructures et écosystèmes résilients, la recherche, le développement, l’innovation et la numérisation et la recherche, le développement et l’innovation militaires.

Selon les projets de budgets, afin que la comparaison est homogène, les données ne tiennent pas compte des ressources extraordinaires transférées aux communautés autonomes en 2021.

Transferts aux communautés autonomes

Le projet de budget 2022 alloue des livraisons record aux communautés autonomes et un fonds extraordinaire de plus de 7 000 millions d’euros.

Le système de financement régional disposera de plus de 100 000 millions d’euros en 2022. Et à ce chiffre s’ajoutent les Des fonds européens et un virement extraordinaire, destiné en partie à compenser le règlement négatif de 2020 et les ressources perdues après le changement de gestion de la TVA en 2017.

Les entités locales auront plus de 23 000 millions étant la majeure partie du système de financement (22,062 millions d’acomptes versés) et un peu plus de 1 000 millions extraordinaires, également pour compenser les règlements négatifs.

Connectivité, cybersécurité et 5G

Le gouvernement prévoit d’investir l’an prochain un montant supérieur à 1 500 millions d’euros dans la connectivité, la promotion de la cybersécurité et la 5G, cette dernière technologie à laquelle 600 millions d’euros seront alloués pour des actions liées aux réseaux de télécommunications, au changement technologique et à l’innovation.

Avec 600 millions, il est prévu de promouvoir et accélérer le déploiement des réseaux et de la couverture 5G sur tout le territoire national, ainsi que dans les principaux corridors de transport (routes et chemins de fer) tant nationaux que transfrontaliers. De plus, ce montant servira à développer des cas d’usage 5G, en plus des écosystèmes R&D&I en 5G et 6G ainsi que la cybersécurité 5G.

Hausse du prix des cigarettes

Le gouvernement prévoit d’augmenter les revenus du tabac de 5,5%. | .

Enfin, le gouvernement prévoit augmenter les recettes correspondant aux accises de 5,5% sur le tabac, pour l’année 2022, car il anticipe une hausse du prix des cigarettes.

L’exécutif a estimé cette hausse des recettes « sous l’hypothèse que les prix des cigarettes vont augmenter, après plusieurs années de stagnation ».

De plus, le document précise que de la quantité totale, près de la moitié restera dans les caisses publiques, 14% au-dessus de la collecte estimée pour fin 2021, et le reste sera réparti entre les communautés autonomes.